В музее морского флота открылась выставка "Морская династия фон Эссенов"

"Морская династия фон Эссенов" - так называется вернисаж в честь адмирала Николая фон Эссена, включенного в Аллею героев российского флота в Кронштадте, созданную в 2020 году. Выставка открыта в Музее морского флота в Москве накануне 160-летия со дня рождения российского флотоводца, адмирала фон Эссена и 100-летия "Русского исхода".

Главные герои выставки - два брата, Николай Оттович фон Эссен и Раймонд Фёдорович фон Эссен. Адмирал Николай фон Эссен, прославленный русский моряк с немецкими корнями, флотоводец, один из создателей российского военно-морского флота, скончавшийся в 1915 году, но успевший защитить Санкт-Петербург, парализовав нападавший на город флот Германской империи.

Выставка рассказывает и о том, как в 2020 году в честь фон Эссена на Калининградском судостроительном заводе "Янтарь" для Военно-морского флота России был построен фрегат, который уже успел принять участие антитеррористической операции в Сирии и бомбил террористов.

- Я горжусь тем, что меня пригласили на открытие Аллеи героев российского флота в Кронштадте, где мой прадед - часть национальной галереи героев, - говорит Николай фон Эссен, правнук знаменитого флотоводца, сотрудник Международного союза немецкой культуры. - Теперь вот открыли выставку в честь моих прадедов.

Второй герой выставки - лейтенант Раймонд Фёдорович фон Эссен, молодой и отчаянный морской летчик Императорского Черноморского флота, командир корабельного отряда авиации. Он впервые в истории российского военного флота в 1916 году провел авиабомбардировку позиций противника на территории современной Турции.

У братьев, героев одной эпохи, разные судьбы. Адмирал фон Эссен упокоиться на родной российской земле до великих потрясений революции 1917 года - умер в 1915 году. Лейтенанту Раймонду фон Эссену уготована иная судьба - его вынесло волной эмиграции в Америку и было предначертано скитаться до самой смерти. Он нашел последнее пристанище на кладбище в далёком Нью-Йорке. Через личные вещи, фотографии и документы из семейного архива фон Эссенов, живущих в России, выставка впервые рассказывает о том, как их непохожие жизненные пути стали отражением того, с чем столкнулись сотни тысяч их современников в грозном XX веке.

Выставка организована семьей фон Эссенов и Музеем морского флота. После Москвы выставка переезжает в Санкт-Петербург и Калининград.