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31.10.2020 13:46
Рубрика: Экономика

В воскресенье столичные дороги и тротуары промоют с шампунем

Текст: Ирина Огилько

В воскресенье, 1 ноября, все московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Это будет уже пятая мойка с начала осени.

"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства, - рассказал Петр Бирюков. - В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб".

После "душа" все дороги промоют водой.

Такая очистка помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

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