Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
31.10.2020 / 20:42
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы отменили марш 7 ноября

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года в этот раз отменен из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

По этой же причине власти города не согласовали поступившие заявки на массовые мероприятия 4 ноября. Решение по ним и по маршу приняты, чтобы не допустить распространения заболевания.

Отметим, что проведение марша в честь парада 1941 года - многолетняя традиция Москвы. Таким образом в городе отдают дань памяти защитникам столицы, которые с памятного парада на Красной площади уходили прямо на фронт.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях