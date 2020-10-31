Власти Москвы отменили марш 7 ноября

Торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года в этот раз отменен из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент безопасности и противодействия коррупции.

По этой же причине власти города не согласовали поступившие заявки на массовые мероприятия 4 ноября. Решение по ним и по маршу приняты, чтобы не допустить распространения заболевания.

Отметим, что проведение марша в честь парада 1941 года - многолетняя традиция Москвы. Таким образом в городе отдают дань памяти защитникам столицы, которые с памятного парада на Красной площади уходили прямо на фронт.