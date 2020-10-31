"Времена года" в столице могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Ресторан "Времена года" в Парке Горького за нарушения мер профилактики COVID-19 могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Нарушения выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

Как сообщил журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Олег Петренко, совместно с сотрудниками МВД было проведено обследование парков Горького и Сокольники, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима сотрудниками общепита и объектов торговли.

"В ходе проведенного обследования выявлены нарушения в ресторане "Времена года", расположенном на территории Парка Горького. В частности, нарушения включают отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана, - сказал Петренко. - В отношении ООО "Времена года" будут применены меры административного воздействия по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафные санкции до 300 тыс. рублей".

Олег Петренко добавил, что рейды прошли в Парке Горького, Сокольниках и Парке "Музеон".