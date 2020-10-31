В Хабаровском крае вновь ограничили работу кинотеатров

В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 1 ноября закрываются театры, филармонии, цирки и детские игровые комнаты. В религиозных, спортивных и зрелищных мероприятиях должно принимать участие не более 50 человек. Кинотеатры будут работать, но с наполнением зала не более 30 процентов.

"Соревнования должны проводиться только при участии спортсменов из одного муниципального образования. Ограничения не распространяются на всероссийские чемпионаты по футболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом. В особом режиме проведут чемпионат России по дзюдо, который начнется 7 ноября без зрителей", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Сохраняется также масочный режим в местах массового скопления людей.

Всего в крае выявлено более 16 тысяч случаев COVID-19. 132 пациента скончались.