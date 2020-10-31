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Рубрика: Власть

В Якутии продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Якутии, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлили ограничительные меры до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сохраняется масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Приостанавливается работа учреждений дополнительного образования и спортивных секций.

Всем предприятиям торговли, общественного питания обязуется проводить санитарную уборку с дезинфицирующими средствами каждую неделю.

Всего в Якутии выявлено 13 469 случаев заражения COVID-19. 8 497 человек выздоровели, 131 пациент скончался.

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