В Кировской области четверо детей погибли при пожаре

В Кировской области при пожаре погибли четыре мальчика. Их возраст был от восьми месяцев до четырех лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла накануне вечером в одной из квартир трехэтажного жилого дома в деревне Ложкари Юрьянского района. Дети погибли от отравления угарным газом. В момент происшествия родителей дома не было: мать находилась у знакомой, а отец - на работе.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по статье 125 "Оставление в опасности" и статье 156 УК России "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Мать погибших уже задержана. Сейчас уточняются обстоятельства трагедии. Выяснилось, что семья стояла на профилактических учетах, родителей ранее уже привлекали в административной ответственности на неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С мая 2019 года было признано, что семья находится в социально-опасном положении.

Сейчас следователи проводят проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики.