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Текст:   Татьяна Ткачёва 
06:00 31.10.2020

Ипотека стала значительно дешевле аренды жилья

Эксперты сравнили стоимость аренды жилья с ценой ипотеки на селе, чтобы выяснить, какую сумму экономят россияне, предпочитая платить за свой дом. В некоторых регионах на сбереженные за время выплаты кредита средства можно купить еще одну квартиру или машину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для исследования эксперты Россельхозбанка выбрали семь территорий с высоким спросом на ипотечные займы: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирскую, Белгородскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Аналитики сравнили затраты на покупку квартиры или дома по программе сельской ипотеки (со ставкой 2,7 процента годовых) и на аренду "двушки" сопоставимой площади на такой же срок.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Везде съемная квартира вышла дороже - и в горизонте 20-25 лет, на которые выдается кредит, и в разрезе ежемесячных платежей.

При расчетах использовали средние данные по каждому региону: размер арендной ставки для двухкомнатной квартиры без учета инфляции (по данным маркетплейса Domofond.ru для региональных центров), размеры первоначального взноса, кредита по сельской ипотеке и ежемесячного платежа, а также срок погашения такого займа.

В Белгородской и Нижегородской областях суммарная переплата за арендуемую недвижимость составила 650 и 400 тысяч рублей. В Новосибирской области, Башкортостане и Красноярском крае она достигла 1,5 миллиона, что сопоставимо со стоимостью нового автомобиля бизнес-класса.

"Рекордсменом по переплате за аренду квартиры стала Свердловская область. Там разница между суммой расходов на аренду и стоимостью жилья с учетом процентов по сельской ипотеке позволяет приобрести еще одну "двушку" в пригородах Екатеринбурга, - говорится в исследовании. - Затраты на аренду квартиры здесь почти в два раза превышают размер ежемесячного платежа по кредиту".

На приобретение жилья в Свердловской области по программе сельской ипотеки семье потребуется примерно 3,38 миллиона рублей в течение 25 лет (максимальный срок для такого кредита). Из них 220 тысяч - первоначальный взнос, а 3,16 миллиона - выплата по займу. На эту сумму можно купить квартиру в Среднеуральске, Арамиле или селе Балтым, входящих в ближайшую "орбиту" Екатеринбурга, а также в экологически привлекательной Сысерти.

Фото: iStock
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Если вместо этого снимать "двушку" в столице региона, то на платежи в течение тех же 25 лет (по нынешним ценам) понадобится около 5,7 миллиона рублей. Разница - более 2,3 миллиона. Этого хватит на двухкомнатную квартиру в Сысерти площадью 46,5 "квадрата".

То есть за одинаковый срок и одну и ту же сумму в Свердловской области можно приобрести две квартиры в собственность или оплатить аренду "двушки", заключают аналитики.

На втором месте по разнице между покупкой и арендой жилья - Красноярский край. Здесь приобретение жилья с помощью сельской ипотеки на 20 лет обойдется в 2,82 миллиона, а аренда квартиры в Красноярске на тот же период - в 4,3. Сэкономив около полутора миллионов, можно приобрести однокомнатную квартиру или студию, например, в Дивногорске.

В Башкирии и Новосибирской области, входящих в тройку лидеров по спросу на сельскую ипотеку, разница также ощутима: 1,2 и один миллион рублей соответственно. Это сопоставимо с ценой однокомнатных квартир в Стерлитамаке и Бердске.

Если сравнить регулярные платежи по сельской ипотеке и за аренду жилья, то экономия для участников программы колеблется от 3,4 тысячи рублей в месяц в Нижегородской области до 8,4 тысячи в Свердловской.

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