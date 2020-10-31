"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ

Казанский "Рубин" нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 13-го тура РПЛ - 3:1.

Матч прошел в субботу в Казани. "Рубин" сумел дважды отличиться в первой половине встречи. На 20-й минуте Карл Старфельт открыл счет, а всего двумя минутами позже Джордже Деспотович во второй раз поразил ворота гостей.

После перерыва Солтмурад Бакаев довел счет до крупного, однако в самом конце встречи Кирилл Панченко сумел распечатать ворота казанцев.

Приз лучшего игрока матча достался грузинскому легионеру "Рубина" Хвиче Кварацхелии, ставшему автором одной из голевых передач.

Благодаря этой победе "Рубин" набрал 21 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Арсенал" с 12-ю очками располагается на двенадцатой строчке.