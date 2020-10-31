В Уфе простились с умершим от коронавируса мэром

Новости

Воробьев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса 12:50
В Подмосковье вернули обязательную самоизоляцию для пожилых 12:44
МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна 12:44
Одна из моделей Volkswagen ушла с российского рынка 12:25
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 12:17
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 12:01
В Челябинске эвакуировали пациентов больницы, где произошел взрыв 11:37
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 11:34
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу 11:26
В музее морского флота открылась выставка "Морская династия фон Эссенов" 11:15
Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года 11:08
В России под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов 11:04
Мадс Миккельсен сыграет агента ЦРУ Адольфа Толкачева 10:44
В Челябинске произошел мощный взрыв в больнице 10:42
В Волгоградской области после 6 месяцев ограничений откроют кинотеатры 10:32
В Хабаровском крае вновь ограничили работу кинотеатров 10:04
Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
Во Франции призвали резервистов для обеспечения безопасности праздников 09:32
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем 08:56
Мужчина с ножом ворвался в больницу на юге Китая и ранил двоих человек 08:11
В Польше произошли столкновения противников запрета абортов и националистов 07:25
Иммунолог рассказал, как долго заразен больной COVID-19 07:22
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению 06:45
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН 06:25
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 11:32
Рубрика: Общество

В Уфе простились с умершим от коронавируса мэром

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
В Уфе в здании дома госсобрания республики прошла церемония прощания с мэром столицы республики Ульфатом Мустафиным. Он скончался 29 октября после 35-дневней борьбы с коронавирусом в институте Склифосовского в Москве. Главе столицы Башикрии был 61 год.

Проститься с покойным пришли его родные, близкие, друзья и коллеги.

Фото: <a href="https://ufacity.info" rel="nofollow" target="_blank">Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа РБ</a>
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений из-за COVID-19

- Ульфат Мансурович ушел 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал свое дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки… Просто каждый день делал так, чтобы жизнь уфимцев была чуточку лучше. Уфа действительно за это время стала расцветать. Она стала очень чистой, очень доброжелательной. Городом, где есть жизнь, где есть будущее и настоящее, - сказал на церемонии прощания глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. - Мы с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о том, как преобразим Уфу, какой она станет к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Не получилось нам вместе это сделать.

Хабиров пообещал, что обязательно исполнит все, что они планировали.

- В жизни очень много несправедливости. Когда он заболел, то сказал: "Шеф, кажется, я тебя подвел", что из-за болезни он уходит, не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких, - добавил глава РБ.

Ульфат Мансуроваич Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирской АССР. После окончания школы поступил в Уфимский техникум легкой промышленности. В мае 1977 призван на срочную службу в ряды Советской Армии. С мая 1979 по март 1981 года продолжил учебу в Уфимском техникуме легкой промышленности, по завершении которого получил диплом по специальности техника-технолога хлопкопрядильной промышленности.

Трудовую деятельность начал в ЖЭУ Кировского района Уфы, с июня 1981 года. В 1992 году окончил Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. Продолжил в исполкоме Кировского райсовета, завотдела коммунального хозяйства, замначальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения мэрии, главным инженером филиала "Уфагаз" ОАО "Газ-сервис". В 2003-2008 годах возглавлял финансово-хозяйственное управление администрации президента Башкирии. В 2010-2013 годах замещал различные должности в управлении Росатомнадзора. В 2013 году вернулся в "Газпром газораспределение Уфа".

Главой администрации Уфы стал 29 октября 2018 года.

С 20 октября находился на лечении в Москве, в институте имени Склифософского. Скончался там же 29 октября в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Похоронят Мустафина в его родном селе.

В регионах Общество Утраты Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 26
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу
С 1 ноября новые автомобили будут получать только электронные паспорта
В Челябинске эвакуировали пациентов больницы, где произошел взрыв
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии