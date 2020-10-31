В Уфе простились с умершим от коронавируса мэром

В Уфе в здании дома госсобрания республики прошла церемония прощания с мэром столицы республики Ульфатом Мустафиным. Он скончался 29 октября после 35-дневней борьбы с коронавирусом в институте Склифосовского в Москве. Главе столицы Башикрии был 61 год.

Проститься с покойным пришли его родные, близкие, друзья и коллеги.

- Ульфат Мансурович ушел 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал свое дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки… Просто каждый день делал так, чтобы жизнь уфимцев была чуточку лучше. Уфа действительно за это время стала расцветать. Она стала очень чистой, очень доброжелательной. Городом, где есть жизнь, где есть будущее и настоящее, - сказал на церемонии прощания глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. - Мы с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о том, как преобразим Уфу, какой она станет к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Не получилось нам вместе это сделать.

Хабиров пообещал, что обязательно исполнит все, что они планировали.

- В жизни очень много несправедливости. Когда он заболел, то сказал: "Шеф, кажется, я тебя подвел", что из-за болезни он уходит, не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких, - добавил глава РБ.

Ульфат Мансуроваич Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирской АССР. После окончания школы поступил в Уфимский техникум легкой промышленности. В мае 1977 призван на срочную службу в ряды Советской Армии. С мая 1979 по март 1981 года продолжил учебу в Уфимском техникуме легкой промышленности, по завершении которого получил диплом по специальности техника-технолога хлопкопрядильной промышленности.

Трудовую деятельность начал в ЖЭУ Кировского района Уфы, с июня 1981 года. В 1992 году окончил Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. Продолжил в исполкоме Кировского райсовета, завотдела коммунального хозяйства, замначальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения мэрии, главным инженером филиала "Уфагаз" ОАО "Газ-сервис". В 2003-2008 годах возглавлял финансово-хозяйственное управление администрации президента Башкирии. В 2010-2013 годах замещал различные должности в управлении Росатомнадзора. В 2013 году вернулся в "Газпром газораспределение Уфа".

Главой администрации Уфы стал 29 октября 2018 года.

С 20 октября находился на лечении в Москве, в институте имени Склифософского. Скончался там же 29 октября в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Похоронят Мустафина в его родном селе.