В Кузбассе сэкономят 50 миллионов рублей на новогодних праздниках

В Кузбассе решили сократить расходы на празднование Нового года и направить высвободившиеся средства на поддержку медицины.

Муниципалитетам предложили пересмотреть затраты на предстоящие зимние торжества. А именно: сэкономить на дополнительной иллюминации и искусственных елках, сократить количество ледовых и снежных фигур в новогодних городках, удешевить развлекательную программу.

"Разумеется, от покупки подарков для детей-сирот и выполнения других социальных обязательств отказываться не будем. Но перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения сейчас необходимо", - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев на совещании с главами городов и районов.

В результате, как сообщили в пресс-службе областного правительства, в бюджете каждого из муниципальных образований были определены статьи расходов, которые можно сократить. Так, в областном центре экономия, затрагивающая внешнее оформление праздника, составит более 9 миллионов, в Новокузнецке - почти 5,5 миллиона, Прокопьевском округе - 6,7 миллиона рублей. А общая сумма затрат на Новый год сократится на 50,3 миллиона рублей.

Эти деньги используют на выплаты медикам, в том числе, работающим в "красной зоне", на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также на проведение дополнительных тестов на коронавирус.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 30 октября, за сутки в Кузбассе выявлено 180 новых случаев COVID-19. Медицинскую помощь в регионе получают свыше 4,4 тысячи больных коронавирусом, информирует областной оперативный штаб. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6,5 тысячи человек.