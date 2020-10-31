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Рубрика: Экономика

Эксперты составили рейтинг самых тыквенных регионов России

Текст: Татьяна Ткачёва
Больше всего тыквы растет в Поволжье, а среди регионов по урожаю лидирует Дагестан - географию распространения самого позитивного овоща изучили аналитики. В конце октября спрос на эти оранжевые плоды традиционно растет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Их урожай в России за последние 20 лет вырос в два с лишним раза. В прошлом году было собрано 652 тысячи тонн. Если в целом по стране прирост был небольшим - 3,3 процента - то в регионах с развитым овощеводством на тыкву основательно "поднажали". Так, огородники Саратовской области и Карачаево-Черкесии получили в полтора раза больше тыквы, чем годом ранее. В Дагестане прирост составил 42 процента, на Ставрополье - 30.

Фото: Пресс-служба краевого филиала ФБГУ "Россельхозцентр"
На Ставрополье вырастили самую большую тыкву в России

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, треть всей отечественной тыквы собирают в Приволжском федеральном округе, четвертую часть - в Южном. Замыкает тройку передовиков Центральная Россия.

Однако в пересчете на душу населения с большим отрывом лидируют южные и кавказские регионы. Там на каждого жителя приходится по две-три тыквы в сезон. Чтобы провести такое сравнение, аналитики перевели общий объем сбора в каждом регионе в килограммы, а затем примерно определили количество овощей (средняя тыква весит около четырех килограммов) и разделили его на численность населения.

Житель Поволжья может рассчитывать на две тыквы, а вот в других регионах на каждого человека приходится от 500 граммов до 2,8 кило этого овоща. В Подмосковье урожай оранжевых плодов невелик, и без экспорта из других областей целая тыква могла бы достаться лишь каждому пятнадцатому жителю.

Среди самых "тыквенных" регионов России - Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Астраханские селекционеры вывели новый сорт тыквы

Основным производителем тыквы в России остается население: три плода из четырех вырастает на приусадебных участках. За прошлый год в личных хозяйствах собрали 517 тысяч тонн.

"В то же время существенно увеличились объемы коммерческого выращивания тыквы. В сельскохозяйственных организациях ее получили на 40 процентов больше, чем ранее. Фермеры и индивидуальные предприниматели нарастили урожай на 21 процент", - добавили в Центре отраслевой экспертизы.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Дагестан ПФО Саратовская область СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Ставропольский край ЦФО Московская область

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