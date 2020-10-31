"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в РПЛ

Футболисты "Краснодара" потерпели второе подряд поражение в чемпионате России по футболу, уступив на выезде "Ахмату" - 0:2.

В первом тайме командам не удалось отметиться забитыми мячами. После перерыва "Ахмат" сумел прибавить и смог дожать соперника. На 66-й минуте счет открыл Уилкер Анхель, а окончательный результат на 82-й минуте установил Исмаэл.

Это уже третье подряд поражение "быков" после домашних неудач в матчах со "Спартаком" в предыдущем туре РПЛ и с "Челси" в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе "Ахмат" обошел соперника в турнирной таблице. У грозненского клуба стало 20 очков, команда поднялась на восьмое место. У "Краснодара" - 18 очков и 10-е место.