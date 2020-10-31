В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Панихиду по погибшим пять лет назад при крушении российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом отслужили в субботу утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.

На панихиде присутствовали родственники погибших, которые затем отправились на Серафимовское кладбище. Здесь состоится возложение цветов и венков к памятнику "Сложенные крылья", сообщает РИА Новости.

Самолет А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. Лайнер рухнул на 21-й минуте полета. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.