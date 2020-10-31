"Локомотив" проиграл "Сочи" в гостях

Московский "Локомотив" на выезде проиграл футбольному клубу "Сочи" - 1:2.

На матч против "Сочи" в стартовом составе "Локомотива" не вышел один из лидеров команды Антон Миранчук. Остался в запасе и вечно активный нападающий Зе Луиш. В последних матчах эти лидеры потратили довольно много сил. Из-за травмы не играл Станислав Магкеев, а из-за перебора карточек Гжегож Крыховяк.

В первом тайме на поле доминировали игроки "Сочи". На 14-й минуте хозяева открыли счет. Нападающий Антон Заболотный почти с линии штрафной пробил головой и мяч по замысловатой траектории через вышедшего Маринато Гилерме попал точно в дальний угол ворот.

Хозяева продолжили атаковать, и на 40-й минуте Никита Бурмистров в быстрой атаке пробил по воротам. Мяч рикошетом от игрока "Локомотива" перелетел через бросившегося Гилерме.

Во втором тайме "Локомотив" заиграл более активно. А после того как вышел на поле Миранчук и вовсе смог забить. Всего спустя минуту после появления на поле Антон с близкого расстояния поразил ворота.

"Локомотив" продолжил попытки отыграться, но уйти от поражения не удалось. "Сочи" набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Локомотив" теперь шестой - 21 очко.