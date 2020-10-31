"Локомотив" проиграл "Сочи" в гостях

Новости

Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии 21:17
Власти Москвы отменили марш 7 ноября 20:42
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Ченчика 19:43
Газизов объяснил, почему "Спартак" впервые проиграл домашний матч 19:30
"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в РПЛ 18:41
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 18:26
Беларусь объявила об ограничении въезда иностранцам 18:24
Макрон заявил о непричастности властей Франции к публикации карикатур 18:14
Рублев вышел в финал турнира в Вене 17:59
На границе Беларуси с Украиной задержали радикалов с оружием 17:41
Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 17:36
"Времена года" в столице могут оштрафовать на 300 тысяч рублей 17:16
Болгария угрожает блокировкой переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС 17:07
Анонс новой песни AC/DC за день посмотрели более 450 тысяч зрителей 16:43
"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ 16:29
В Екатеринбурге умер советник гендиректора УГМК 16:17
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена 15:52
Названы стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч РПЛ 15:41
Видео: из-под завалов в Измире извлекли "мяукающую" женщину 14:47
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство 14:43
Стоимость биткоина превысила 14 тысяч долларов впервые с января 2018-го 14:37
Власти Греции объявили о частичном локдауне 14:26
Сергей Миронов предложил решение вопроса с "алиментщиками" 14:20
Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 13:30
По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 21:27
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Сочи" в гостях

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" на выезде проиграл футбольному клубу "Сочи" - 1:2.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

На матч против "Сочи" в стартовом составе "Локомотива" не вышел один из лидеров команды Антон Миранчук. Остался в запасе и вечно активный нападающий Зе Луиш. В последних матчах эти лидеры потратили довольно много сил. Из-за травмы не играл Станислав Магкеев, а из-за перебора карточек Гжегож Крыховяк.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
"Ростов" обыграл "Спартак" благодаря голу Мамаева

В первом тайме на поле доминировали игроки "Сочи". На 14-й минуте хозяева открыли счет. Нападающий Антон Заболотный почти с линии штрафной пробил головой и мяч по замысловатой траектории через вышедшего Маринато Гилерме попал точно в дальний угол ворот.

Хозяева продолжили атаковать, и на 40-й минуте Никита Бурмистров в быстрой атаке пробил по воротам. Мяч рикошетом от игрока "Локомотива" перелетел через бросившегося Гилерме.

Во втором тайме "Локомотив" заиграл более активно. А после того как вышел на поле Миранчук и вовсе смог забить. Всего спустя минуту после появления на поле Антон с близкого расстояния поразил ворота.

"Локомотив" продолжил попытки отыграться, но уйти от поражения не удалось. "Сочи" набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Локомотив" теперь шестой - 21 очко.

"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ
В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению
Православный священник ранен во время стрельбы в Лионе
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19