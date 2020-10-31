Названы самые популярные направления для путешествий по России

Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего приобретали авиа- и железнодорожные билеты в октябре 2020 года.

Билеты на самолет жители страны чаще всего покупали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 также вошли и южные города - Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

По данным аналитиков, самыми популярными городами для путешествий на поезде стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Также среди востребованных железнодорожных направлений оказались Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург.

При этом специалисты зафиксировали общее снижение цен на авиабилеты в крупные города России. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена билета в одну сторону в Москву упала на 40 процентов и составила 4,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - на 35 процентов до 3,9 тысячи рублей. А билет в Сочи подешевел на 15 процентов: его стоимость составляет 4,3 тысячи рублей.

Снижение было отмечено и на железнодорожные билеты. Так, средняя цена билета в Москву упала на восемь процентов и составила 2,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - на три процента (до 2,9 тысячи рублей), а в Краснодар - на 15 процентов (до 1,1 тысячи рублей).

Отметим, что в октябре россияне сохранили интерес к южным направлениям, несмотря на привычное окончание курортного сезона.