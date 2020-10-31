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31.10.2020 15:06
Рубрика: Власть

В Краснодаре училище имени Серова выпустило 438 летчиков

Текст: Владимир Аносов (Краснодар)
В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова состоялся самый масштабный за последние годы выпуск офицеров-летчиков. Дипломы и погоны получили 438 лейтенантов.
Завершилась торжественная церемония выпуска традиционным бросанием монет под ноги. Фото: Владимир Аносов/РГ Завершилась торжественная церемония выпуска традиционным бросанием монет под ноги. Фото: Владимир Аносов/РГ
Завершилась торжественная церемония выпуска традиционным бросанием монет под ноги. Фото: Владимир Аносов/РГ

Строевой плац легендарного учебного заведения, давшего путевку в небо космонавтам и летчикам-испытателям, видел немало торжественных событий. А уж сколько слышал клятв из уст юношей (а с 2017 года и девушек). И вновь у стен родной альма-матер десятки офицеров выстроились в парадные коробки. На выпуск новоиспеченных лейтенантов приехали те, кто когда-то окончил училище имени Серова, а также родственники и друзья ребят. Присутствовал командующий военно-воздушными силами РФ Сергей Дронов.

Фото: Минобороны РФ
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- Среди выпускников этого года - 10 золотых медалистов, 40 курсанта получили дипломы с отличием, - сообщил врио начальника училища полковник Олег Бучельников. - Для будущего летчика дорога в небо измеряется далеко не километрами, а уровнем знаний и часами налетов на специальных тренажерах. Попасть в ряды курсантов Краснодарского авиаучилища - большая удача. Ведь это единственный вуз в стране, который готовит военных летчиков на все типы самолетов для частей ВКС России. Отбор строгий: от курсанта требуются идеальное здоровье, выносливость, отличная память и высочайшее самообладание. При этом должно быть понимание того, что несешь колоссальную ответственность за человеческие жизни и технику, на которой предстоит подниматься в воздух. Ребята должны также уважать труд тех людей, которые готовят к вылету крылатые машины. Нынешний выпуск - подтверждение тому, что случайных людей в этой профессии не бывает. Уже скоро на этом плацу будут стоять рядом с парнями и первые в истории России лейтенанты-летчицы.

Особенностью этого выпуска стало то, что у ребят нет летной квалификации. Иначе говоря, первоначальный третий класс они будут получать в строевых частях. Для этого им предстоит сдать зачеты и налетать в полках определенное количество часов в разных метеоусловиях.

По словам пилотов, только изучая теорию, освоить управление самолетом и научиться безошибочно работать с показаниями приборов невозможно. Именно поэтому прежде, чем подняться в небо, курсант проходит "летную практику" на тренажере. То, что это не игрушка, молодые люди понимают сразу - на таком "самолете" моделируются любые погодные условия, турбулентность, обледенение, имитация различных видов отказов, что позволяет подготовить летчика к действиям в нестандартных ситуациях. В кабине точной копии учебно-тренировочного Л-39 или Як-130 модель полета проецируется на огромном экране прямо перед глазами курсанта.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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За штурвал настоящего самолета впервые садятся в конце третьего года обучения. По результатам отбора и в соответствии с выбранной специализацией курсантов распределяют по учебным центрам.

Совсем скоро новоиспеченные офицеры разъедутся по всей стране защищать ее рубежи. И не исключено, что очень скоро в небе мы увидим росчерк крыла истребителя или реактивный след "дальника" под управлением краснодарских выпускников. Кто-то из лейтенантов наденет флотскую форму, ведь грамотные и особо отважные летчики востребованы и на авианесущих кораблях. Из училища служить в ВМФ уйдут 11 человек.

Завершилась церемония торжественным прохождением под звуки знаменитого марша "Прощание славянки", который сопровождает неофициальная, но обязательная традиция - выпускники военного училища бросили себе под ноги монеты. "Служить надо не за деньги, а за честь страны", - пояснили лейтенанты.

Справка "РГ"

Краснодарское училище летчиков отсчитывает свою историю с 30-й военной школы пилотов, созданной в августе 1938 года в Чите. За годы своего существования училища выпустило более 27 тысяч авиационных специалистов, из них свыше 18 тысяч летчиков. Более 15 тысяч выпускников - представители 67 стран мира. Среди выпускников пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, два Героя Российской Федерации, 38 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонавтов и 23 летчика-испытателя.

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