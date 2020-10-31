В Крыму введут особые условия для инвесторов

Несмотря на действующие санкции, крупные российские инвесторы в области строительства жилья и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму, сказал Хуснуллин. "Будем создавать им условия, чтобы они приходили и работали", - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в правительстве прорабатывается вопрос введения специального режима для инвесторов в Крыму.

"Мы готовим чисто юридические возможности по более выгодным инвестиционным условиям для инвесторов, которые захотят работать на территории Крыма. Мы сейчас это обсуждаем с аппаратом президента, Минэкономразвития, руководством Крыма. Постараемся к концу года предложить какие-то новые механизмы привлечения инвестиций в регион", - сказал Хуснуллин.