В Волгоградской области после 6 месяцев ограничений откроют кинотеатры

В Волгоградской области с 2 ноября заработают кинотеатры, концертные залы, дома культуры и театры. Учреждения культуры приостановили свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции 30 марта.

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Бочаровым. Изменения вступают в силу с понедельника.

При этом в кинотеатрах и других досуговых учреждениях должны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: масочный режим, социальная дистанция, продажа билетов через интернет-кассу и так далее.

Тем не менее в Волгоградской области обязательным ношения масок и перчаток в общественных местах, а работа кафе и ресторанов ограничена до 23 часов, и в них введена 50-процентная заполняемость, запрещены банкеты и дискотеки. По оперативным данным Роспотребнадзора на 30 октября, регионе зарегистрировано с начала пандемии 20 118 случаев COVID-19, скончались 203 человека.