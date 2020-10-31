Фото: В Екатеринбурге 170 ювелиров и камнерезов сразились в мастерстве

Названы победители Всероссийского конкурса ювелиров и камнерезов имени Денисова-Уральского: оказалось, что самые талантливые мастера живут в Кунгуре.

Заявку на конкурс может прислать любой мастер - согласно условиям, не предъявляется никаких требований к образованию и опыту работы в профильной сфере. И это принципиально важно, потому что таким образом конкурс становится открытой площадкой не только для признанных профессионалов, но и дает возможность заявить о себе новичкам, школьникам и студентам, только пробующим свои силы в ювелирном искусстве и каменной пластике. Популярность конкурса растет год от года, и если в первом приняли участие всего 50 мастеров, то в нынешнем, двадцать первом - уже 170.

В четырех залах екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства развернута экспозиция работ, принимавших участие в конкурсе, и завороженные зрители подолгу стоят у стеклянных витрин, наблюдая за живым блеском самоцветов, восхищаясь фантазией художников и их мастерством. В самом деле, есть что-то волшебное в том, что могут сделать умные человеческие руки с удивительными дарами недр. Вот фигура Василия Теркина, созданная мастерами екатеринбургского "Камнерезного дома Антонова": боец присел отдохнуть, не расставаясь с винтовкой, ладит самокрутку, сияют начищенные сапоги. Смотрит с хитрецой. Трудно поверить, что сделано это из яшмы, кварца, халцедона и еще трех видов камня, окаменелого дерева и перламутра, бронзы и серебра. А вот композиция "Оценщик камней" - мастер рассматривает в лупу изумруд, и понятно с первого взгляда, что такого знатока не проведешь. Это работы музейного уровня.

В витрине рядом находятся экспонаты, которые создала сама природа, а мастер только помог зрителю увидеть дивную красоту камней. Которые очень часто буквально лежат под ногами.

- Если просто выйти из Екатеринбурга и пройти пешком до города, где я живу, до Лесного, то можно найти 50-60 образцов яшмы, змеевика, кремния, гранита, - говорит Равиль Уразов, получивший диплом в номинации "Огранка самоцветов". - У нас на Урале они же на поверхности лежат. И буквально сами в руки приходят.

Может, и приходят, но только в те руки, которые знают, как с ними обращаться, и к тем людям, которые умеют их увидеть. Равиль Уразов еще в детстве "заболел" камнями, прочитав книгу академика Ферсмана "Путешествие за камнем". А потом, став инженером-электронщиком, всю жизнь собирал свою коллекцию, учился работать с камнем, и хобби постепенно стало профессией, а сам он - признанным мастером.

Несколько витрин отданы начинающим мастерам. Софие Маркиной всего 12 лет, она занимается в объединении художественной обработки камня "Алмазная грань" из Полевского. Конечно, до вершин мастерства ей еще далеко, но первые шаги она делает уверенно: ее шкатулка из яшмы, змеевика и нефрита "Лесная ягода" отмечена наградой в номинации "Ученическая работа". Работы победительницы в этой номинации семнадцатилетней Марии Лисичко и еще 15 работ школьников из детской школы искусств №4 Миасса (Челябинская область) педагог Владимир Максимов передал музею, и теперь они будут храниться в его фондах, согласитесь, неплохая строчка в портфолио начинающего мастера.

- Победа в конкурсе имени Денисова-Уральского и в самом деле становится важным пунктом в портфолио профессионала, - подтверждает художник и преподаватель УрГАХУ Ольга Береговая, получившая награду в номинации "Авторское ювелирное искусство" за свою брошь-трансформер "Весенняя", выполненную на контрасте фактур грубого металла и нежно-розового кварца. - Я создала ее в период самоизоляции, просто так, для себя, в стол, чтобы что-то делать. И до сих пор мы все ограничены в профессиональном общении. Поэтому оценка коллег, экспертов, для меня особенно важна, она дает ориентиры в профессии.

Уровень конкурса очень высок, с этим согласны и все участники, и член жюри доцент кафедры декоративно-прикладного искусства УрГАХУ, председатель секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения союза художников России Кирилл Глазырин:

- Уровень конкурса и его престиж среди профессионалов подтверждается еще и тем, что в нем хотят принять участие все больше художников со всей России. И еще каждый раз по-хорошему удивляет и радует количество новых имен, это значит, что профессия камнереза, ювелира популярна у молодежи.

Гран-при конкурса в этом году жюри присудило дебютантке конкурса Ольга Шемелиной из Кунгура (Пермская область) за лаконичную и выразительную скульптуру из талькохлорита и кальцита "Сон". Сама Ольга на торжественную церемонию приехать не смогла, поэтому изящную золотую фигурку крылатого коня на пирамидке из уральских камней вручили ее супругу, Максиму Шемелину - он уступил супруге, но завоевал первое место в номинации "Авторское камнерезное искусство" за серию фигурок животных. Причем второе место в этой номинации занял брат Ольги, Николай Овечкин - такая вот семейственность получилась, которую можно только приветствовать.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Металл, камень, идея" проходит в Екатеринбурге уже двадцать один год подряд. Названный в честь уральского камнереза, минералога, предпринимателя Алексея Козьмича Денисова-Уральского (1864-1926). В начале ХХ века он составлял достойную конкуренцию самому Фаберже. Конкурс продолжает традиции знаменитых экспозиций художника "Урал и его богатства" и служит проводником идей мастера по популяризации бережного отношения к самоцветам и поддержки столь сложного ремесла как художественная обработка металла и камня.