Герб Югры будет принят к 90-летию округа

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В результате были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.
Четыре варианта эскиза герба Югры разработала авторская группа, руководит которой Юрий Росич, главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России.
При их разработке учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях. Обсуждения предложенных эскизов прошли во всех 22 муниципалитетах, на различных площадках - на очных и в Интернете.
Свои предложения высказали молодежный парламент Югры, коренные малочисленные народы Севера, волонтеры, представители ветеранских организаций, активные югорчане.
В общей сложности свое мнение высказали 608 347 человек. По итогам голосования на всех общественных площадках больше половины отдали свой голос за эскиз с золотыми медведями и земляной короной.
Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона, и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.Кроме того, на корону - земельный венец - добавлен факел, символизирующий нефтегазодобывающую деятельность на территории округа. Именно на таком элементе настаивали представители ветеранских организаций и промышленных предприятий округа.
Слушания в Общественной палате Югры по обсуждению эскиза герба стали итоговыми. Было решено, что главный символ региона необходимо принять ко Дню округа.
- Я сейчас нахожусь в полном восторге от того, что сделала авторская группа Юрия Росича, - отметил Сергей Зверьков, председатель Ассоциации креативного класса Югры. Символы отлично позиционируют округ. Этот герб можно смело демонстрировать всей стране.
Одна из самых значительных деталей герба - золотые медведи. Этот зверь традиционно считается хранителем земли и хозяином тайги, а в геральдике он олицетворяет мощь, силу, осторожность и предусмотрительность. В культуре народов ханты и манси медведь считается священным зверем и младшим братом человека.
- Медведь - это наш защитник и покровитель. Глядя на герб, люди будут ощущать всю мощь Югры и частицу мифологии народов, ее населяющих, - констатировал Тимофей Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, сотрудник окружного дома народного творчества.
- По сути, разработка герба стимулировала интерес к истории и настоящему Югры, - подвел итог член Общественной палаты Югры Владимир Меркушев. - Сейчас наша задача -рассказать о его значимости подрастающему поколению. Причем рассказать максимально доступным языком.
Отметим, что представленный на заседании Общественной палаты эскиз герба получил предварительное положительное заключение Геральдического совета при президенте России.