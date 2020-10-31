Герб Югры будет принят к 90-летию округа

Герб Югры примут к 90-летию округа. Об этом стало известно в ходе заседания Общественной палаты Югры. Большую юбилейную дату регион отметит 10 декабря.

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В результате были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Четыре варианта эскиза герба Югры разработала авторская группа, руководит которой Юрий Росич, главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России.

При их разработке учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях. Обсуждения предложенных эскизов прошли во всех 22 муниципалитетах, на различных площадках - на очных и в Интернете.

Свои предложения высказали молодежный парламент Югры, коренные малочисленные народы Севера, волонтеры, представители ветеранских организаций, активные югорчане.

В общей сложности свое мнение высказали 608 347 человек. По итогам голосования на всех общественных площадках больше половины отдали свой голос за эскиз с золотыми медведями и земляной короной.

Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона, и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.Кроме того, на корону - земельный венец - добавлен факел, символизирующий нефтегазодобывающую деятельность на территории округа. Именно на таком элементе настаивали представители ветеранских организаций и промышленных предприятий округа.

Слушания в Общественной палате Югры по обсуждению эскиза герба стали итоговыми. Было решено, что главный символ региона необходимо принять ко Дню округа.

- Я сейчас нахожусь в полном восторге от того, что сделала авторская группа Юрия Росича, - отметил Сергей Зверьков, председатель Ассоциации креативного класса Югры. Символы отлично позиционируют округ. Этот герб можно смело демонстрировать всей стране.

Одна из самых значительных деталей герба - золотые медведи. Этот зверь традиционно считается хранителем земли и хозяином тайги, а в геральдике он олицетворяет мощь, силу, осторожность и предусмотрительность. В культуре народов ханты и манси медведь считается священным зверем и младшим братом человека.

- Медведь - это наш защитник и покровитель. Глядя на герб, люди будут ощущать всю мощь Югры и частицу мифологии народов, ее населяющих, - констатировал Тимофей Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, сотрудник окружного дома народного творчества.

- По сути, разработка герба стимулировала интерес к истории и настоящему Югры, - подвел итог член Общественной палаты Югры Владимир Меркушев. - Сейчас наша задача -рассказать о его значимости подрастающему поколению. Причем рассказать максимально доступным языком.

Отметим, что представленный на заседании Общественной палаты эскиз герба получил предварительное положительное заключение Геральдического совета при президенте России.