В Челябинске произошел мощный взрыв в больнице

В центральном районе Челябинска ориентировочно в 9.35 по московскому времени произошел мощный взрыв, который услышали и увидели даже живущие далеко от эпицентра.

По информации регионального минздрава, взорвалась кислородная станция городской больницы № 2.

По предварительным данным, причиной стало воспламенение в помещении.

После взрыва загорелось стоящее поблизости общежитие. Эвакуированы как его жильцы, так и пациенты больницы, последних насчитывается около 160 человек.

На месте ЧП работают бойцы МЧС и сотрудники других оперативных служб.