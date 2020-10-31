В Екатеринбурге умер советник гендиректора УГМК

В Екатеринбурге скончался советник генерального директора УГМК Алексей Рябцев. Информацию о трагедии подтвердил агентству ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне смерть советника засвидетельствовали сотрудники полиции, выезжавшие по вызову в дом по улице Красноармейской, где он проживал.

В этой должности Рябцев находился с 2004 года. Ранее он занимал солидные посты в кредитно-финансовых организациях. Также был гендиректором одной из инвестиционно-строительных компаний Свердловской области.

Алексей Рябцев, закончивший два технических вуза, являлся подполковником запаса ФСБ и в последнее время возглавлял общественный совет при УМВД по Екатеринбургу.

Этой осенью мужчине исполнилось 56 лет.