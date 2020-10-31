В Югре обсудили проблемы безопасности жителей предстоящей зимой

Качественная уборка снега и мусора, без перебоев работающее уличное освещение, надзор над бездомными животными - обсуждение всех этих важных для югорчан тем легло в основу очередного прямого эфира главы Югры Натальи Комаровой.

На этот раз модераторами встречи выступили автор и владелец сообщества "О, Сургут!" Александр Побережный, представители сообществ "ВКонтакте" "Типичный Ханты-Мансийск" Иван Романов и "Типичный Нефтеюганск" Лариса Щеглова.

Одна из самых актуальных проблем зимой - оперативный вывоз снега с дорог. Об опыте использования снегоплавильной установки в Ханты-Мансийске рассказал директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев. Он подчеркнул, что ежегодно за зимний сезон с дорог, тротуаров и дворов столицы округа вывозится около одного миллиона кубометров снежной массы.

- Раньше грязный снег вывозили на необорудованный земельный участок, что негативно влияло на окружающую среду. Но два года назад мы построили плавильный пункт. Это комплекс сооружений, состоящий из снегоплавильной установки и специализированной площадки для накопления снежных масс. Его мощность -200 кубов в час. В результате сегодня почти исключено негативное воздействие на почву, - констатировал глава дорожного предприятия.

- Это важный вопрос экологии, - отметила Наталья Комарова, при этом добавила: - Контроль за четким следованием всех регламентов работы этого комплекса со стороны югорчан лишним тоже не будет.

Еще один вопрос, который обсудили участники эфира, - содержание бездомных собак в регионе. Сегодня местные ветеринарные службы ведут отлов безнадзорных животных, чипируют их и ставят прививки. Но огромная ответственность лежит прежде всего на самих владельцах животных. Губернатор Югры подчеркнула, что с жителями региона необходимо проводить профилактические беседы, чтобы те, кто заводит животных, ответственно к ним относились.

- Недопустимо бросать тех, кого мы приручили. Нам нужно формировать культуру ответственности, - подчеркнула Наталья Комарова.

Как прозвучало в ходе эфира, некоммерческая организация "Дай лапу" активно работает над решением проблемы надзора за бездомными животными: они открыли Центр помощи животным "Переправа" и снимают видеоуроки об ответственном отношении ? братьям нашим меньшими.

Для строительства приюта животных в Ханты-Мансийске предоставлен земельный участок: проектную работу и инженерную инфраструктуру выполнит муниципалитет. Проект реализуется совместно с местными активистами.

Администрация Советского района определила земельный участок размером 10 тысяч квадратных метров для размещения на его территории приюта под руководством местной НКО.

В ходе разговора модератор встречи Александр Побережный напомнил, что в 2019 году в своем обращении губернатор округа поручила главам муниципалитетов принять комплекс мер, обеспечивающих удобство пользования автомобильными парковками.

- В частности, проблемой стали парковки у медучреждений Сургута. У многих невозможно поставить машину. Сейчас, в связи с усиленной работой медиков в этот непростой эпидпериод, этот вопрос как никогда актуален, - отметил он.

Глава Сургута Вадим Шувалов отметил, что в программе "Развитие транспортной системы Сургута до 2030 года" запланировано создание 266 парковочных мест у медицинских объектов.

- В прошлом году построены 85 парковочных мест у окружного кардиодиспансера, клинической поликлиники №5. В 2020 году город уже оборудовал 88 мест, и сейчас мы ведем проектно-изыскательские на участках и построим еще 56 мест, - прокомментировал глава города.

Отметим: самые актуальные злободневные темы, стоящие перед регионом, становятся темой очередной онлайн-встречи губернатора округа с югорчанами каждую неделю. С инициативой проводить прямые эфиры Наталья Комарова выступила лично. Это показатель того, что правительство округа не уходит от ответов и не боится острых вопросов.