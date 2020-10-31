Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о заинтересованности в проведении в РФ части матчей молодежного ЧЕ.

В субботу РФС сообщил о том, что в случае, если по итогам жеребьевки сборная России в финальной части молодежного чемпионата Европы попадет в группу D, то наша страна готова принять этот мини-турнир.

"Для проведения матчей заявлены стадионы "Краснодар" (г. Краснодар), вместимостью 35 тысяч зрителей, и "Краснодар-2" (г. Краснодар), который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Жеребьевка группового этапа молодежного ЕВРО пройдет 10 декабря 2020 года.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова заняла в своей группе первое место и впервые с 2013 года выступит в финальном турнире.