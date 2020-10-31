Создатели "Сармата" разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу

Как указывается в материалах компании, базовый вариант "сверхтяжа" - ракета "Лидер" - должен иметь два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. Выводимая головная часть ракеты должна включать разгонный блок, межорбитальный буксир и пилотируемый корабль "Орел". Грузоподъемность "Лидера", по расчетам специалистов ГРЦ, составит 53 тонны на низкую опорную орбиту, общая масса ракеты будет достигать 1 143 тонн. Высота носителя вместе с установленным "Орлом" составит 91 метр.

Ракета для обеспечения лунной базы РФ должна состоять из двух ракет "Лидер", то есть четырех боковых и двух центральных блоков на первой и второй ступенях, соединенных силовыми поясами. Ее расчетная грузоподъемность - 106 тонн на низкую орбиту, общая масса - 2 284 тонны, высота - 90 метров. Этот вариант ракеты не предполагается использовать в пилотируемых программах. Головная часть ракеты должна состоять из разгонного блока, межорбитального буксира и какой-либо полезной нагрузки под обтекателем.

Марсианская ракета предполагает связку из трех базовых носителей "Лидер", ее первая и вторая ступени, отмечается в материалах ГРЦ, должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков. Ракета, по мнению разработчиков, сможет выводить на опорную орбиту 160 тонн груза, ее масса будет достигать 3 430 тонн, высота составит 90 метров. Выводимая часть ракеты - разгонный блок, межорбитальный буксир и полезная нагрузка. Для пилотируемых полетов эту версию также не планируется использовать.