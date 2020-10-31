Стартовал Всероссийский семейный финансовый фестиваль

Всего за два фестивальных дня будет организовано более 50 различных активностей: мастер-классы, квизы и интеллектуальные командные игры, уроки финансовой грамотности на английском языке, прямые эфиры с экспертами, консультации по финансовому планированию и многое другое.

Школьникам объяснят, как считать деньги, отличать потребности от желаний и ставить финансовые цели. С подростками обсудят востребованные профессии, кибербезопасность и инвестиции. Со взрослыми поговорят о финансовом здоровье, управлении личным бюджетом, финансовой подушке безопасности и защите от мошенников. Педагогам расскажут о цифровых образовательных продуктах и о том, как и с помощью чего учить финансовой грамотности школьников.

После каждой активности участники, объединившись в команды, могут пройти тестирование и проверить уровень усвоенных знаний, тем самым зарабатывая баллы. Самые активные команды получат ценные призы от партнеров фестиваля.

Фестиваль продлится до 23:59 1 ноября. Принять участие в мероприятии можно бесплатно на сайте www.familymoneyfest.ru.