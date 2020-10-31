Стоимость биткоина превысила 14 тысяч долларов впервые с января 2018-го

Стоимость биткоина 31 ноября выросла на 5% и в моменте превышала 14 тысяч долларов - впервые с января 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас по данным портала CoinMarketCap биткоин торгуется по 13,83 тысячи долларов.

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире, на его долю приходится почти 64% всего рынка криптовалют. Курс биткоина тесно связан с американским фондовым рынком.

С начала октября его стоимость выросла на 2 тысячи долларов. Немаловажную роль в этом сыграли приближающиеся выборы в США, ослабление американской валюты, а также обещания кандидатов в президенты США выделить 1,2-2,2 трлн долларов на преодоление последствий пандемии.