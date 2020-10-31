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Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения"

Новости
    31.10.2020, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стивена Кинга (как уже веками считают кино- и теледелы) много быть не может. Что призвана подтвердить следующая новость: по сообщению ScreenRant, 48-летний Джо Хилл, сын Стивена Кинга и, по совместительству, автор хорроров, сценарист, актер и продюсер, может поработать над ремейком "Максимального ускорения" (Maximum Overdrive).

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: картина 1986 года стала дебютом Кинга-старшего в режиссуре, одобрения не стяжала (но получила две номинации на антипремию "Золотая малина"), опозорилась в прокате, и запомнилась фанатам, по большей части, музыкой любимых Кингом AC/DC.

В основе скрипта там - рассказ автора "Грузовики" из прославленного сборника "Ночная смена", в которой техника взбунтовалась и начала искоренять человечество. А тех, что не искоренять, тех обращать в рабство. Сценарий, естественно, тоже Кинг написал.

Теперь Хилл говорит, что очень хотел бы сделать новую версию истории - с позиции режиссера и сценариста. Уточняя: "Время пришло". Так как широчайшее распространение получили роботы и автопилоты, уже нет необходимости опылять машинерию кометой (в оригинальном рассказе причиной катастрофы стала комета Ри-М, задевшая Землю хвостом) - достаточно компьютерного вируса.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом сынишка по традиции обещает бережно отнестись к "духу оригинала". Заметим, что Джо как режиссер еще ничего снять не успел.

Отметим, на съемках оригинальной картины вышла из строя газонокосилка, напав на оператора проекта Армандо Наннуцци (перед тем снявшего "Серебряную пулю" Кинга), который в результате ее атаки лишился глаза и попытался засудить режиссера на восемнадцать миллионов долларов.

Не менее интересны и откровения Стивена, позже признавшегося, что большую часть работы над фильмом он находился в глубочайшем наркотическом "запое" и практически не осознавал, что делает. Фильм также известен своим феерическим трейлером.

В 1997 году в Канаде вышла еще одна адаптация "Грузовиков". Она так и называлась - Trucks, но у нас почему-то стала известна как "Зона 51".

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