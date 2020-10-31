Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подразделения украинской армии выпустили по населенным пунктам за линией разграничения десять мин, уточнили в СЦКК.

По словам заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина, несмотря на заявления украинского руководства о мирном урегулировании конфликта, подразделения ВСУ продолжают нарушать действующее перемирие. При этом военные осуществляют неприцельный обстрел ДНР из стрелкового оружия и гранатометов. Применяются также минометы с целью поджога сухой травы вблизи населенных пунктов и провокации на ответный огонь.