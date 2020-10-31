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Рубрика: В мире

В Польше произошли столкновения противников запрета абортов и националистов

Решение правительства ограничить право на аборт вызвало массовые демонстрации в Польше. Происходят периодические столкновения протестующих с представителями национал-патриотических организаций. Полиция в своем Twitter сообщает о первых задержаниях.

Фото: Reuters
Протесты против запрета абортов парализовали жизнь в Польше

"Полицейские отреагировали на действия групп хулиганов, которые угрожали безопасности других людей, а также использовали пиротехнику", - со ссылкой на правоохранителей пишет ТАСС.

Чтобы утихомирить подстрекателей, бросавших файеры в других людей и в стражей порядка в районе Старого города, полицейские "использовали средства прямого принуждения в виде физической силы и шумовых гранат". Участники акции в социальных сетях сообщают, что столкновения произошли из-за нападения группы националистов на выступающих против запрета абортов граждан.

Напомним, массовые протесты вспыхнули в ответ на решение Конституционного суда Польши, признавшего незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. При этом законодательство в стране в части прерывания беременности и так является одним из самых строгих в Европе. Теперь узаконены новые ограничения и жительницы Польши смогут сделать аборт только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью.

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