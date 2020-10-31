В России под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов

Перепрофилирование части роддомов под специализированные клиники для лечения COVID -больных целесообразно и оправдано, - считают эксперты ОНФ.

Сообщения о том, что в ряде регионов было принято такое решение, восприняли неоднозначно. При этом специалисты отмечают: именно роддома обеспечены необходимой инфраструктурой - там есть реанимационные отделения, подведен кислород, поэтому такое перепрофилирование можно провести намного быстрее, чем строить COVID-центр с нуля, даже используя быстровозводимые конструкции.

"Кислород был к роддому подведен. Нам не надо было завозить дополнительное оборудование. Мы воспользовались нашим преимуществом", - рассказал заведующий гинекологическим отделением №1 ГБУЗ СК "Пятигорский МРД" Евгений Славицкий.

"У нас есть свободные койки, и сейчас перепрофилирование роддома - очень правильный ход", - считает директор Западно-Сибирского медицинского ФМБА России Владимир Шутов.

Эксперт ОНФ, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая на примере Омска и Пятигорска показала, что роддома по-прежнему доступны для беременных - от перепрофилированного роддома до ближайшего действующего роддома ехать не больше 30 минут. Так, в Омске беременных будут доставлять в современный перинатальный центр, где есть все необходимое для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и маме, и новорожденному.

Доступ к кислородной поддержке жизненно необходим для лечения и выздоровления больных COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, - отметила Татьяна Буцкая. "Мы должны помнить, что тот кислород, который есть в родильных домах, спасает жизнь. Он может спасти жизнь вашей бабушке, вашей маме, вашему мужу. Перепрофилирование роддомов - это вынужденная мера. Мы должны подумать о своих близких, которые могут заболеть. Мы за жизнь, мы за жизнь каждого, и, надеюсь, что все это скоро закончится и мы вернемся к нашему обычному образу жизни", - заключила эксперт.