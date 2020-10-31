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Рубрика: В мире

Англию закроют на месяц

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Похоже, что COVID-19 заставит-таки старую добрую Англию уйти на второй круг карантина. Ожидают, что Борис Джонсон вот-вот объявит новый карантин национального масштаба поскольку число заражений коронавирусом стремительно растает. Отчаянные попытки разбить врага на региональных фронтах не сработали. Отдельные меры - вроде закрытия ресторанов и пабов - доказали свою недееспособность.

Что дальше? А дальше премьер-министр, возможно, уже в понедельник должен будет объявить карантин национального масштаба. Глава правительства рассмотрит предложенные учеными и медиками меры сдерживания COVID-19 и обсудит новую тактику и стратегию с правительственным подкомитетом Кабинета министров по коронавирусу в ближайшие 48 часов - то есть в эти выходные на которые приходится веселый праздник Хэллоуина.

Фото: Reuters
Борис Джонсон может подать в отставку

Если Джонсон объявит в понедельник на пресс-конференции стратегию и тактику нового карантина, то они вступят в силу в ближайшую среду и будут длиться до 1 декабря. То, что запретительные меры нового карантина будут более радикальными чем те, что в последние недели вводились в наиболее зараженных регионах и фактически не сработали, не вызывает сомнения. Ожидается, что будут закрыты рестораны, магазины не первой необходимости и пабы. Будут запрещены собрания нескольких семейств, включая свадьбы.

Борис Джонсон отдает себе отчет, что карантин национального масштаба является единственной мерой спасения предстоящего Рождества. Отлично понимает глава правительства и то, что такого размаха карантин ударит по его репутации, так как на протяжении последних месяцев он полагал, что второго карантина в Британии не будет, поскольку оный обернулся бы экономической "катастрофой".

Между тем правительственные советники по вопросам науки предупреждали, что уже к 14 октября уровень смертности достигнет наихудшего сценария и к концу октября превзойдет самые пессимистичные прогнозы. Профессор Калум Семпл на вопрос BBC, что можно ожидать от четырехнедельного карантина национального масштаба, ответил: "Если бы это применялось на национальном уровне и соблюдалось бы, то вы бы увидели резкое сокращение госпитализаций всего лишь через четыре недели."

В минувшую пятницу на Даунинг-стрит обсуждались следующие шаги, которые должно предпринять правительство страны. "Шаги" оказались радикальными: было предложено "позакрывать все" кроме самых необходимых магазинов, школ, университетов и яслей.

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