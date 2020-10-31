В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католическом храме

В Австрии около 50 молодых людей напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Такую информацию в пятницу распространило издание Kurier, ссылаясь на полицию.

По ее данным, нападавшие устроили в церкви погром. Выкрикивая фразу "Аллах акбар", они крушили ногами церковные скамьи и исповедальню. Происходящее зафиксировала камера слежения. Настоятель церкви вызвал полицию, однако вандалы скрылись, пишет ТАСС.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя инцидент, решительно осудил любые формы экстремизма и нетерпимости. На произошедшее в католической церкви отреагировал канцлер Себастьян Курц. Он заявил, что власти страны продолжат решительную борьбу с "политическим исламом".

Сейчас церковь закрыта по соображениям безопасности.