В ВОЗ рассказали о долгосрочных последствиях перенесенного коронавируса

COVID-19 может давать осложнения, которые будут подрывать здоровье человека даже после того, как он излечится от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены последствиями перенесенного коронавируса, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма", - приводит его слова ТАСС. По словам Гебрейесуса, среди отсроченных осложнений - утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Причем эти осложнения проявляются и у тех, кто лечится в стационарах, и у тех, кто проходит лечение амбулаторно в домашних условиях. Возраст и пол здесь тоже не играют особой роли. Осложнения могут возникнуть и у молодых людей, и у пожилых, у женщин и мужчин.

Как уточняет гендиректор ВОЗ, процесс выздоровления у всех происходит по-разному. Он может быть и медленным, занимая недели и месяцы.

Точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока не известно. Поэтому ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать "наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений".

По словам Гебрейесуса, правительства всех стран должны признать наличие долгосрочных последствий COVID-19. А пациенты, перенесших COVID-19, должны получать постоянную медицинскую помощь на всех этапах выздоровления.

Глава ВОЗ согласился с рекомендацией экспертов оставить в силе международный режим ЧС для пандемии COVID-19. Он также сообщил, что организация продолжает изучать вопрос происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19.

Как ранее рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре, при ухудшении самочувствия особенно должны настораживать появившаяся или нарастающая одышка, сильный кашель, боли в грудной клетке, повышение температуры более 38°C, выраженная слабость. "При таких симптомах пациент должен быть осмотрен врачом в самое ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.