Власти Греции объявили о частичном локдауне

О введении частичного локдауна со вторника и на период ноября в связи с ростом инфицированных коронавирусом объявил в эфире телеканала ERT премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, предприятия общественного питания, бары, рестораны, театры и музеи закроются на месяц. При этом продолжит работу служба услуг, в том числе отели и парикмахерские. Не будет вводиться ограничений на розничную торговлю и школы. И самое главное - останется открытой промышленность.

Наиболее пострадавшими районами от коронавируса объявлены часть северной Греции и регион Афин. Маски станут обязательными повсеместно, а комендантский час будет действовать с полуночи до 5 утра. Университетские занятия по всей стране станут удаленными.