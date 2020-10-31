Воробьев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о своем стабильном самочувствии после вакцинации от коронавируса.

"Температуры нет. Теперь жду появления антител, - рассказал глава региона в эфире "России 24". - Очень надеюсь, что в ближайшем будущем буду защищен и смело смогу работать в поле".

В то же время в Подмосковье готовятся к массовой вакцинации от COVID-19. По оценкам главы региона, она может начаться в конце января.

Ранее губернатор объявил об обязательной самоизоляции жителей Подмосковья старше 65 лет с понедельника, 2 ноября.