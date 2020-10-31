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31.10.2020 17:15
Рубрика: Общество

Врач рассказала о пользе и вреде хурмы

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хурма может принести как пользу, так и вред для организма. Об особенностях этой ягоды рассказала РИА Новости врач-диетолог Татьяна Разумовская.

В хурме в большом количестве содержатся бета-каротин, калий, пектин, магний, железо, йод, витамины группы B и С. Кроме того, по словам эксперта, она может оказаться полезной для гипертоников.

Фото: iStock
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"Хурма снижает хрупкость сосудов, нормализует уровень холестерина, расслабляет сосуды и снижает кровяное давление", - объясняет Татьяна Разумовская.

Однако злоупотреблять хурмой не следует. В день рекомендуется съедать не больше одной ягоды. Хотя калорийность хурмы не очень высока и составляет не более 70 килокалорий на 100 граммов, в ней содержится до 25 процентов глюкозы и фруктозы. Поэтому даже одна ягода способна негативно отразиться на состоянии человека, страдающего сахарным диабетом.

А из-за высокого содержания калия хурма обладает мочегонным эффектом. Это нужно учитывать тем, у кого есть камни в почках или имеются проблемы с мочевым пузырем. Также не рекомендуется есть много хурмы при проблемах с щитовидкой.

На голодный желудок эту ягоду тоже лучше не употреблять. Иначе возможны вздутие и диарея.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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