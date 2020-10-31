XVII Международный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет с 1 по 7 ноября

XVII Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в московском кинотеатре "Поклонка" с соблюдением всех мер для обеспечения эпидемиологической безопасности.

В этом году на кинофестиваль заявлено 360 фильмов из 22 стран, к участию в программах фестиваля отобрано 153 киноленты из 12 стран (конкурс включает 82 картины, внеконкурс - 46 фильмов, ретроспектива - 25 кинолент), среди них- 33 дебюта.

Картина открытия фестиваля - "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Это полнометражный игровой фильм, посвящённый погибшей в 2016 году Елизавете Петровне Глинке- врачу, правозащитнику, президенту фонда "Справедливая помощь".

Председатель жюри короткометражных фильмов кинофестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян считает, что конкурсная программа короткого метра - яркая, разнообразная, мощная, свидетельствующая о развитии нашего кинематографа:"Все картины высокого уровня и, независимо от формата и жанра, очень содержательны. И, безусловно, это предмет искусства. Думаю, нам будет сложно выбрать лучших, потому что всего четыре награды".

О конкурсе полного метра эксперт по отбору полнометражных игровых фильмов кинофестиваля Ирина Павлова сообщила, что программа весьма удачна, но при этом отличается чрезвычайной драматичностью, несмотря на то, что эти фильмы были сняты до пандемии. В конкурсе принимает участие фильм "Союз спасения" Андрея Кравчука с белорусской актрисой Мариной Коняшкиной.

Марина родилась в Минске. Окончила Щукинское театральное училище. У неё больше 60 ролей в кино. В "Союзе спасения" Марина сыграла роль Екатерины Трубецкой. Кроме этого фильма зритель знает актрису по таким работам, как "Амазонки", "Пусть говорят", "Билет на двоих", "Дети Водолея", "Карина Красная", "Пока живу, люблю", "Чёрные кошки", "Питер-Москва", "Неподкупный", "Завтрак в постель", "Злоумышленница", "Училка","Город влюблённых".

В детском конкурсе участвует фильм "Правила геймера" студии "Беларусьфильм" о жизни четверых подростков режиссера Игоря Четверикова. Во внеконкурсной программе покажут белорусский фильм "Не игра" Дениса Скворцова и "Пресвитер Бродецкий" Дмитрия Артюха о белорусском священномученике Леониде Бирюковиче.

Часть мероприятий и кинопоказов фестиваля посвящена - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,100-летию со дня рождения Народного артиста СССР Сергея Бондарчука, 100-летнему юбилею режиссера-аниматора Леонида Шварцмана, который продолжает работать и сейчас, несмотря на преклонный возраст.