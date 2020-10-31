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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18140 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18140 COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва 4952
  2. Санкт-Петербург 854
  3. Московская область 535
  4. Нижегородская область 397
  5. Архангельская область 334
  6. Ростовская область 313
  7. Воронежская область 298
  8. Красноярский край 293
  9. Свердловская область 278
  10. Республика Коми 236
  11. Хабаровский край 232
  12. Иркутская область 230
  13. Забайкальский край 229
  14. Республика Крым 227
  15. Республика Бурятия 226
  16. Алтайский край 217
  17. Волгоградская область 206
  18. Ульяновская область 205
  19. Ханты-Мансийский АО 198
  20. Омская область 198
  21. Приморский край 197
  22. Мурманская область 196
  23. Саратовская область 196
  24.  Ставропольский край 192
  25. Республика Саха (Якутия) 192
  26. Томская область 191
  27. Ямало-Ненецкий АО 183
  28. Кемеровская область 182
  29. Новосибирская область 182
  30. Оренбургская область 180
  31. Республика Алтай 178
  32. Самарская область 173
  33. Пензенская область 168
  34. Пермский край 167
  35. Челябинская область 158
  36. Кировская область 154
  37. Брянская область 153
  38. Тверская область 152
  39. Тюменская область 149
  40. Республика Хакасия 144
  41. Амурская область 139
  42. Ленинградская область 138
  43. Краснодарский край 135
  44. Орловская область 127
  45. Ярославская область 127
  46.  Удмуртская Республика 125
  47.  Курская область 124
  48.  Астраханская область 124
  49.  Костромская область 123
  50.  Тульская область 120
  51.  Ивановская область 118
  52.  Республика Карелия 117
  53.  Псковская область 117
  54.  Белгородская область 114
  55.  Смоленская область 112
  56.  Калужская область 109
  57.  Калининградская область 101
  58.  Владимирская область 99
  59.  Рязанская область 99
  60.  Вологодская область 99
  61.  Республика Калмыкия 97
  62.  Республика Тыва 96
  63.  Тамбовская область 93
  64.  Сахалинская область 92
  65.  Республика Башкортостан 90
  66.  Новгородская область 87
  67.  Кабардино-Балкарская Республика 87
  68.  Карачаево-Черкесская Республика 87
  69.  Липецкая область 86
  70.  Республика Дагестан 85
  71.  г. Севастополь 79
  72.  Курганская область 77
  73.  Республика Адыгея 69
  74.  Республика Мордовия 67
  75.  Республика Северная Осетия 63
  76. Чувашская Республика 57
  77.  Республика Ингушетия 56
  78.  Камчатский край 55
  79.  Магаданская область 50
  80.  Республика Марий Эл 45
  81.  Республика Татарстан 43
  82.  Еврейская АО 40
  83.  Чеченская Республика 14
  84.  Ненецкий автономный округ 11
  85.  Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 618 116 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
  2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
  3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%

За последние сутки подтверждено 334 летальных случаев:

  1. Брянская область 4
  2. Владимирская область 4
  3. Воронежская область 7
  4. Ивановская область 2
  5. Костромская область 15
  6. Курская область 6
  7. Московская область 9
  8. Орловская область 2
  9. Смоленская область 3
  10. Тверская область 5
  11. Тульская область 2
  12. Ярославская область 1
  13. Москва 55
  14. Республика Коми 3
  15. Вологодская область 4
  16. Мурманская область 3
  17. Санкт-Петербург 42
  18. Республика Адыгея 2
  19. Республика Крым 6
  20. Краснодарский край 7
  21. Астраханская область 3
  22. Волгоградская область 4
  23. Ростовская область 13
  24. Севастополь 3
  25. Республика Дагестан 2
  26. Республика Ингушетия 1
  27. Кабардино-Балкарская Республика 2
  28. Ставропольский край 3
  29. Республика Башкортостан 1
  30. Республика Татарстан 2
  31. Удмуртская Республика 4
  32. Республика Чувашия 3
  33. Пермский край 6
  34. Кировская область 1
  35. Нижегородская область 13
  36. Пензенская область 3
  37. Самарская область 5
  38. Свердловская область 6
  39. Тюменская область 5
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  42. Алтайский край 10
  43. Красноярский край 8
  44. Иркутская область 10
  45. Кемеровская область 9
  46. Новосибирская область 3
  47. Томская область 4
  48. Республика Бурятия 9
  49. Республика Саха (Якутия) 3
  50. Забайкальский край 4
  51. Приморский край 2
  52. Хабаровский край 2
  53. Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 27 990 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека:

  1. Белгородская область 109
  2. Брянская область 93
  3. Владимирская область 89
  4. Воронежская область 431
  5. Ивановская область 60
  6. Калужская область 59
  7. Костромская область 53
  8. Курская область 63
  9. Липецкая область 48
  10. Московская область 419
  11. Орловская область 115
  12. Рязанская область 71
  13. Смоленская область 21
  14. Тамбовская область 57
  15. Тверская область 95
  16. Тульская область 88
  17. Ярославская область 138
  18. Москва 3634
  19. Республика Карелия 177
  20. Республика Коми 118
  21. Архангельская область 161
  22. Вологодская область 171
  23. Калининградская область 26
  24. Ленинградская область 80
  25. Мурманская область 153
  26. Новгородская область 182
  27. Псковская область 39
  28. Санкт-Петербург 441
  29. Республика Адыгея 48
  30. Республика Калмыкия 290
  31. Республика Крым 132
  32. Краснодарский край 61
  33. Астраханская область 60
  34. Волгоградская область 251
  35. Ростовская область 244
  36. Севастополь 149
  37. Республика Дагестан 88
  38. Республика Ингушетия 80
  39. Кабардино-Балкарская Республика 29
  40. Карачаево-Черкесская Республика 69
  41. Республика Северная Осетия - Алания 23
  42. Чеченская Республика 3
  43. Ставропольский край 587
  44. Республика Башкортостан 86
  45. Республика Марий Эл 31
  46. Республика Мордовия 60
  47. Республика Татарстан 47
  48. Удмуртская Республика 260
  49. Республика Чувашия 116
  50. Пермский край 102
  51. Кировская область 115
  52. Нижегородская область 413
  53. Оренбургская область 181
  54. Пензенская область 136
  55. Самарская область 200
  56. Саратовская область 259
  57. Ульяновская область 233
  58. Курганская область 58
  59. Свердловская область 290
  60. Тюменская область 82
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 130
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 100
  63. Челябинская область 279
  64. Республика Алтай 118
  65. Республика Тыва 97
  66. Республика Хакасия 75
  67. Алтайский край 90
  68. Красноярский край 270
  69. Иркутская область 236
  70. Кемеровская область 196
  71. Новосибирская область 161
  72. Омская область 175
  73. Томская область 108
  74. Республика Бурятия 218
  75. Республика Саха (Якутия) 93
  76. Забайкальский край 175
  77. Камчатский край 37
  78. Приморский край 68
  79. Амурская область 94
  80. Магаданская область 41
  81. Хабаровский край 69
  82. Сахалинская область 47
  83. Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 215 414.

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