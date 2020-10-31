За сутки в России подтверждено 18140 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 18140 COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 4952
- Санкт-Петербург 854
- Московская область 535
- Нижегородская область 397
- Архангельская область 334
- Ростовская область 313
- Воронежская область 298
- Красноярский край 293
- Свердловская область 278
- Республика Коми 236
- Хабаровский край 232
- Иркутская область 230
- Забайкальский край 229
- Республика Крым 227
- Республика Бурятия 226
- Алтайский край 217
- Волгоградская область 206
- Ульяновская область 205
- Ханты-Мансийский АО 198
- Омская область 198
- Приморский край 197
- Мурманская область 196
- Саратовская область 196
- Ставропольский край 192
- Республика Саха (Якутия) 192
- Томская область 191
- Ямало-Ненецкий АО 183
- Кемеровская область 182
- Новосибирская область 182
- Оренбургская область 180
- Республика Алтай 178
- Самарская область 173
- Пензенская область 168
- Пермский край 167
- Челябинская область 158
- Кировская область 154
- Брянская область 153
- Тверская область 152
- Тюменская область 149
- Республика Хакасия 144
- Амурская область 139
- Ленинградская область 138
- Краснодарский край 135
- Орловская область 127
- Ярославская область 127
- Удмуртская Республика 125
- Курская область 124
- Астраханская область 124
- Костромская область 123
- Тульская область 120
- Ивановская область 118
- Республика Карелия 117
- Псковская область 117
- Белгородская область 114
- Смоленская область 112
- Калужская область 109
- Калининградская область 101
- Владимирская область 99
- Рязанская область 99
- Вологодская область 99
- Республика Калмыкия 97
- Республика Тыва 96
- Тамбовская область 93
- Сахалинская область 92
- Республика Башкортостан 90
- Новгородская область 87
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Карачаево-Черкесская Республика 87
- Липецкая область 86
- Республика Дагестан 85
- г. Севастополь 79
- Курганская область 77
- Республика Адыгея 69
- Республика Мордовия 67
- Республика Северная Осетия 63
- Чувашская Республика 57
- Республика Ингушетия 56
- Камчатский край 55
- Магаданская область 50
- Республика Марий Эл 45
- Республика Татарстан 43
- Еврейская АО 40
- Чеченская Республика 14
- Ненецкий автономный округ 11
- Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 618 116 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
- Московская область, Чувашская Республика 0,6%
- Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 334 летальных случаев:
- Брянская область 4
- Владимирская область 4
- Воронежская область 7
- Ивановская область 2
- Костромская область 15
- Курская область 6
- Московская область 9
- Орловская область 2
- Смоленская область 3
- Тверская область 5
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 55
- Республика Коми 3
- Вологодская область 4
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 42
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 13
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 6
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Пензенская область 3
- Самарская область 5
- Свердловская область 6
- Тюменская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Алтайский край 10
- Красноярский край 8
- Иркутская область 10
- Кемеровская область 9
- Новосибирская область 3
- Томская область 4
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 4
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 27 990 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека:
- Белгородская область 109
- Брянская область 93
- Владимирская область 89
- Воронежская область 431
- Ивановская область 60
- Калужская область 59
- Костромская область 53
- Курская область 63
- Липецкая область 48
- Московская область 419
- Орловская область 115
- Рязанская область 71
- Смоленская область 21
- Тамбовская область 57
- Тверская область 95
- Тульская область 88
- Ярославская область 138
- Москва 3634
- Республика Карелия 177
- Республика Коми 118
- Архангельская область 161
- Вологодская область 171
- Калининградская область 26
- Ленинградская область 80
- Мурманская область 153
- Новгородская область 182
- Псковская область 39
- Санкт-Петербург 441
- Республика Адыгея 48
- Республика Калмыкия 290
- Республика Крым 132
- Краснодарский край 61
- Астраханская область 60
- Волгоградская область 251
- Ростовская область 244
- Севастополь 149
- Республика Дагестан 88
- Республика Ингушетия 80
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 587
- Республика Башкортостан 86
- Республика Марий Эл 31
- Республика Мордовия 60
- Республика Татарстан 47
- Удмуртская Республика 260
- Республика Чувашия 116
- Пермский край 102
- Кировская область 115
- Нижегородская область 413
- Оренбургская область 181
- Пензенская область 136
- Самарская область 200
- Саратовская область 259
- Ульяновская область 233
- Курганская область 58
- Свердловская область 290
- Тюменская область 82
- Ханты-Мансийский автономный округ 130
- Ямало-Ненецкий автономный округ 100
- Челябинская область 279
- Республика Алтай 118
- Республика Тыва 97
- Республика Хакасия 75
- Алтайский край 90
- Красноярский край 270
- Иркутская область 236
- Кемеровская область 196
- Новосибирская область 161
- Омская область 175
- Томская область 108
- Республика Бурятия 218
- Республика Саха (Якутия) 93
- Забайкальский край 175
- Камчатский край 37
- Приморский край 68
- Амурская область 94
- Магаданская область 41
- Хабаровский край 69
- Сахалинская область 47
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 215 414.