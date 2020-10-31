За сутки в России подтверждено 18140 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 18140 COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 4952 Санкт-Петербург 854 Московская область 535 Нижегородская область 397 Архангельская область 334 Ростовская область 313 Воронежская область 298 Красноярский край 293 Свердловская область 278 Республика Коми 236 Хабаровский край 232 Иркутская область 230 Забайкальский край 229 Республика Крым 227 Республика Бурятия 226 Алтайский край 217 Волгоградская область 206 Ульяновская область 205 Ханты-Мансийский АО 198 Омская область 198 Приморский край 197 Мурманская область 196 Саратовская область 196 Ставропольский край 192 Республика Саха (Якутия) 192 Томская область 191 Ямало-Ненецкий АО 183 Кемеровская область 182 Новосибирская область 182 Оренбургская область 180 Республика Алтай 178 Самарская область 173 Пензенская область 168 Пермский край 167 Челябинская область 158 Кировская область 154 Брянская область 153 Тверская область 152 Тюменская область 149 Республика Хакасия 144 Амурская область 139 Ленинградская область 138 Краснодарский край 135 Орловская область 127 Ярославская область 127 Удмуртская Республика 125 Курская область 124 Астраханская область 124 Костромская область 123 Тульская область 120 Ивановская область 118 Республика Карелия 117 Псковская область 117 Белгородская область 114 Смоленская область 112 Калужская область 109 Калининградская область 101 Владимирская область 99 Рязанская область 99 Вологодская область 99 Республика Калмыкия 97 Республика Тыва 96 Тамбовская область 93 Сахалинская область 92 Республика Башкортостан 90 Новгородская область 87 Кабардино-Балкарская Республика 87 Карачаево-Черкесская Республика 87 Липецкая область 86 Республика Дагестан 85 г. Севастополь 79 Курганская область 77 Республика Адыгея 69 Республика Мордовия 67 Республика Северная Осетия 63 Чувашская Республика 57 Республика Ингушетия 56 Камчатский край 55 Магаданская область 50 Республика Марий Эл 45 Республика Татарстан 43 Еврейская АО 40 Чеченская Республика 14 Ненецкий автономный округ 11 Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 618 116 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5% Московская область, Чувашская Республика 0,6% Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 334 летальных случаев: Брянская область 4 Владимирская область 4 Воронежская область 7 Ивановская область 2 Костромская область 15 Курская область 6 Московская область 9 Орловская область 2 Смоленская область 3 Тверская область 5 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 55 Республика Коми 3 Вологодская область 4 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 42 Республика Адыгея 2 Республика Крым 6 Краснодарский край 7 Астраханская область 3 Волгоградская область 4 Ростовская область 13 Севастополь 3 Республика Дагестан 2 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 2 Ставропольский край 3 Республика Башкортостан 1 Республика Татарстан 2 Удмуртская Республика 4 Республика Чувашия 3 Пермский край 6 Кировская область 1 Нижегородская область 13 Пензенская область 3 Самарская область 5 Свердловская область 6 Тюменская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Алтайский край 10 Красноярский край 8 Иркутская область 10 Кемеровская область 9 Новосибирская область 3 Томская область 4 Республика Бурятия 9 Республика Саха (Якутия) 3 Забайкальский край 4 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 27 990 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека: Белгородская область 109 Брянская область 93 Владимирская область 89 Воронежская область 431 Ивановская область 60 Калужская область 59 Костромская область 53 Курская область 63 Липецкая область 48 Московская область 419 Орловская область 115 Рязанская область 71 Смоленская область 21 Тамбовская область 57 Тверская область 95 Тульская область 88 Ярославская область 138 Москва 3634 Республика Карелия 177 Республика Коми 118 Архангельская область 161 Вологодская область 171 Калининградская область 26 Ленинградская область 80 Мурманская область 153 Новгородская область 182 Псковская область 39 Санкт-Петербург 441 Республика Адыгея 48 Республика Калмыкия 290 Республика Крым 132 Краснодарский край 61 Астраханская область 60 Волгоградская область 251 Ростовская область 244 Севастополь 149 Республика Дагестан 88 Республика Ингушетия 80 Кабардино-Балкарская Республика 29 Карачаево-Черкесская Республика 69 Республика Северная Осетия - Алания 23 Чеченская Республика 3 Ставропольский край 587 Республика Башкортостан 86 Республика Марий Эл 31 Республика Мордовия 60 Республика Татарстан 47 Удмуртская Республика 260 Республика Чувашия 116 Пермский край 102 Кировская область 115 Нижегородская область 413 Оренбургская область 181 Пензенская область 136 Самарская область 200 Саратовская область 259 Ульяновская область 233 Курганская область 58 Свердловская область 290 Тюменская область 82 Ханты-Мансийский автономный округ 130 Ямало-Ненецкий автономный округ 100 Челябинская область 279 Республика Алтай 118 Республика Тыва 97 Республика Хакасия 75 Алтайский край 90 Красноярский край 270 Иркутская область 236 Кемеровская область 196 Новосибирская область 161 Омская область 175 Томская область 108 Республика Бурятия 218 Республика Саха (Якутия) 93 Забайкальский край 175 Камчатский край 37 Приморский край 68 Амурская область 94 Магаданская область 41 Хабаровский край 69 Сахалинская область 47 Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 215 414.