11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса

За этот курортный сезон в Турции скончалось не менее 11 россиян, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе диппредставительства РФ в Анкаре.

"В Турции к настоящему времени из-за коронавируса умерли 11 россиян", - приводит слова российского дипломата агентство.

ПО информации "Интерфакса", посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что "по состоянию на 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек". Посол уточнил, что "в настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек".

Как заявил в конце недели глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджи, пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика - за все время заразились более 375 тысяч человек, умерло 10 252. Накануне стало известно о том, что советник президента Турции Ибрагим Калын, являющийся также пресс-секретарем главы государства, заразился коронавирусом. Немногим ранее появилась информация о том, что COVID-19 выявлен и у руководителя МВД страны Сулеймана Сойлу.