30 октября - день памяти жертв политических репрессий. Государство сегодня уважительно относится к жертвам политических репрессий, считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Этот день остается очень важным для России днем, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Оба встретили утро 30 октября у монумента "Стена скорби" на проспекте Сахарова.

Российское государство проявляет необходимую социальную ответственность в вопросе реабилитации жертв политических репрессий. Мемориал "Стена скорби" на проспекте Сахарова - тому свидетельство, считает омбудсмен.

- Сегодня уже идет речь о детях жертв политических репрессий, которым за 70 лет, - подчеркнула она в разговоре с журналистами, заметив, что теперь надо старательно заботиться о реализации их прав.

Она также отметила значимость сохранения памятного дня 30 октября и важность акции по реабилитации жертв политических репрессий в Крыму, напомнив, что после 2014 года в связи с указом президента РФ крымские татары были реабилитированы.

30 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской и Магаданской областях, в Краснодарском крае, а также в республике Коми и Чеченской Республике прошла акция "Колокол памяти". У "Стены скорби" возлагаются цветы, зажигаются свечи, и каждый желающий может ударить в "Колокол памяти" - этот символический колокол выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов.

В 2020 году акция "Колокол памяти" проходила уже в третий раз. И на этот раз каждый мог также получить бесплатный аудиогид, в котором были записаны истории камней "Стены скорби", привезенных из регионов, связанных с репрессиями. Каждый камень как свидетель истории места, откуда он был привезен, и пострадавших там людей. Напомним, что для создания монумента "Стена скорби" было собрано 173 камня из 58 регионов России, и многие из них буквально стали частью монумента.

- Каждый, у кого в сердце есть понимание важности покаяния государства и возвращения памяти о тех, кто пострадал от политических репрессий, может прийти и ударить в колокол, - сказала Татьяна Москалькова.

Каждый может прийти и ударить в "Колокол памяти" - это висящий на цепи рельс с Соловков

Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что репрессии хоть и очень тяжелый исторический опыт, но важный для всех.

- Здесь нет какого-то самобичевания. Этот опыт должен быть сохранен для нас всех, мы должны помнит", - сказал Фадеев.

По его мнению, в России сегодня ведется действительно большая работа по увековечиванию памяти жертв репрессий. А при СПЧ есть специальная рабочая группа, которая занимается этим.

Справка

30 октября был официально объявлен Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. В этот день в 1974 году политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий.