Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП Ефремова

47-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Оксана Коростышевская была задержана в Москве. Как передает МК, звезду фильма "Дура" заподозрили в употреблении наркотиков.

Что примечательно, инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, где в июне актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом.

По информации издания, Коростышевская попалась в "нехорошем" месте в субботу вечером бдительным сотрудникам ГИБДД, когда везла из киношколы домой двух своих дочерей (12 и 15 лет).

Около 21:00 автомобиль артистки поворачивал с Садового кольца на Смоленскую, где инспектор приказал Оксане остановиться. Кстати, во второй раз за день - днем ее там же останавливали для проверки прав.

"Я якобы разговаривала с ними эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся!" - гневно прокомментировала ситуацию Коростышевская. Поясняя, что цвет лица у нее поменялся от тонального крема, который был наложен с утра.

Инспекторы настаивали на поездке в наркологический диспансер, но Коростышевская отказывалась выполнить их требование - "из-за детей в машине и позднего времени". Сотрудники составили заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем.

В итоге актриса до решения суда лишена теперь права управлять автомобилем.

Оксана Коростышевская родилась в 1973 году в Минске. Экранный дебют - журналистка Джекки в "Тихих омутах" Рязанова. Среди других проектов - "Игра в модерн", "Вход через окно", "Полурусская история", "Солдаты удачи", "Слаба богу, ты пришел!", "Беловодье. Тайна затерянной страны".

Муж - режиссер Максим Коростышевский, с которым актриса в настоящее время разводится.