Новости

Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 15:25
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена 31.10.2020
Умер Шон Коннери 31.10.2020

Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП Ефремова

Новости
    01.11.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

47-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Оксана Коростышевская была задержана в Москве. Как передает МК, звезду фильма "Дура" заподозрили в употреблении наркотиков.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию

Что примечательно, инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, где в июне актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом.

По информации издания, Коростышевская попалась в "нехорошем" месте в субботу вечером бдительным сотрудникам ГИБДД, когда везла из киношколы домой двух своих дочерей (12 и 15 лет).

Около 21:00 автомобиль артистки поворачивал с Садового кольца на Смоленскую, где инспектор приказал Оксане остановиться. Кстати, во второй раз за день - днем ее там же останавливали для проверки прав.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова

"Я якобы разговаривала с ними эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся!" - гневно прокомментировала ситуацию Коростышевская. Поясняя, что цвет лица у нее поменялся от тонального крема, который был наложен с утра.

Инспекторы настаивали на поездке в наркологический диспансер, но Коростышевская отказывалась выполнить их требование - "из-за детей в машине и позднего времени". Сотрудники составили заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем.

В итоге актриса до решения суда лишена теперь права управлять автомобилем.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов

Оксана Коростышевская родилась в 1973 году в Минске. Экранный дебют - журналистка Джекки в "Тихих омутах" Рязанова. Среди других проектов - "Игра в модерн", "Вход через окно", "Полурусская история", "Солдаты удачи", "Слаба богу, ты пришел!", "Беловодье. Тайна затерянной страны".

Муж - режиссер Максим Коростышевский, с которым актриса в настоящее время разводится.

Новости

Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 31.10.2020
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 31.10.2020
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 31.10.2020
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 31.10.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
Россияне назвали своих любимых певца и певицу 30.10.2020
Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу 30.10.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 30.10.2020
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 29.10.2020
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 29.10.2020
⧣ происшествия
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 30.10.2020
Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию 30.10.2020
Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом 29.10.2020