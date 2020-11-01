Американцы уйдут из Афганистана, а военные доктрины придется пересматривать

Центр анализа стратегий и технологий, который возглавляет Руслан Пухов, 30 октября провел третью по счету ежегодную конференцию "Огарковские чтения". Как и в прошлые годы, она была интересной и содержательной.

Ограничения, связанные с карантинными мероприятиями, конечно, свой отпечаток наложили. Не все приглашенные, главным образом, иностранцы, смогли приехать. Но они прислали свои виртуальные доклады, которые были с русским переводом в виде титров на экране.

Участники конференции обсудили развитие военных технологий и их влияние на ведение современных боевых действий. Целью конференции являлся анализ исторического опыта, изучение направлений совершенствования передовых технологий, организация площадки для публичной дискуссии и междисциплинарного диалога по актуальным вызовам и проблемам.

Стоит подчеркнуть, что идею проведения "Огарковских чтений" поддержали заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Почему именно маршал Огарков, бывший с 1977 по 1994 год начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР, стал лицом подобных чтений? Оказывается, за рубежом его теоретические работы знают и изучают, наверное, более глубоко, чем в нашей стране, в которой, как известно, пророков не чтут. Между тем, Николай Васильевич Огарков стал вдохновителем и непосредственным руководителем работ по внедрению в военное дело новейших для своего времени технологий и решений. В том числе, касавшихся такого понятия, как сетецентрическая война, хотя в 1980-е годы такого термина еще не существовало.

Об этом весьма убедительно рассказал в своем докладе "Влияние современных технологий на военное дело" Сверре Дизен, бывший военным заместителем министра обороны Норвегии (2005-2009 гг).

По его словам, сложилось ошибочное мнение, что такой способ ведения боевых действий придумали в США в девяностые годы прошлого века. Как считает Сверре Дизен, "идеи, лежащие в основе этой концепции, впервые были сформулированы Николаем Огарковым в его знаменитой статье, опубликованной еще в 1984 году в газете "Красная Звезда".

Далее, по докладу следует, что саму эту действительно революционную концепцию не удалось реализовать в полной мере до сегодняшнего дня. Причины этому разные. Но главная - даже современные технологии все еще не достигли того уровня, который позволяет полностью перейти на ведение боевых действий на качественно новом уровне. Сверре Дизен уверен, что такой переход осуществится в наступающем десятилетии. Бывший замминистра обороны Норвегии высказал парадоксальную мысль: войны будущего могут оказаться гораздо дешевле по основным боевым носителям, чем это представляется сегодня. Почему? Потому что главную роль будут играть системы связи, управления и наведения, а также беспилотные роботизированные комплексы. А вовсе не дорогостоящие ракеты, пусть и высокой точности, не танковые армады, не прочая военная техника, привычная сейчас и совсем не безумно дорогие военно-морские силы, с чем в Пентагоне вряд ли согласятся. Но доклад Сверре Дизена был аргументирован.

Например, цена ударного американского вертолета Boeing AH-64 Apache - более 50 миллионов долларов. А несет он всего 8 управляемых противотанковых или иных ракет высокой точности, тоже весьма дорогих. В то же время, беспилотный летательный аппарат, способный обнаружить и гарантированно поразить танк гораздо более дешевой ракетой, стоит 500 долларов. То есть, по цене одного вертолета можно закупить 100000 (сто тысяч!) боевых дронов.

Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда более убойное оружие оказывается в сотни тысяч раз дешевле того, что пока еще считается верхом совершенства. И с этим парадоксом нельзя не считаться. Особенно в условиях ограничений на военные бюджеты по всему миру. Техническая сложности носителей, как и их цена, будут снижаться на фоне их количественного роста. При этом уровень сложности средств поражения будет как раз повышаться. С одновременным сокращением номенклатуры типовых боекомплектов.

По мнению Сверре Дизена, гегемонии ВМС США очень скоро придет конец. Флот Соединенных Штатов еще сможет действовать в Мировом океане. Но безнаказанно приближаться к чужим берегам, находящимся под контролем даже, как он сказал: "оборванцев-ополченцев", имеющих соответственное вооружение и умеющих им пользоваться, станет невозможно.

Так же Дизен не видит будущего для основной ударной силы современных сухопутных войск - танков. Хотя, в данном случае, с ним вряд ли согласятся российские военные.

По мнению докладчика, маневренные войны будущего не будут связаны с обязательным масштабным перемещением бронированных машин на поле боя. На первое место выйдет стремительный маневр огнем с закрытых для противника позиций. В основу эффективности этого маневра лягут разведывательные сведения, полученных из многочисленных вездесущих и всевидящих средств освещения боевой обстановки, размещенных на чем угодно - от воздушно-космических носителей со сложным техническим зрением до невооруженного глаза солдата-разведчика на земле, включенных в единую информационную сеть.

В такой ситуации многое будет зависеть от правильности выбора закрытых позиций, на которых можно сосредоточить ракетно-артиллерийские установки, и их грамотной маскировки.

Затронул Сверре Дизен и такую тему, как "гибридная" война. В заключение он сказал, что мир стоит на пороге пересмотра очень многих устоявшихся военных концепций и фактического начала нового военного строительства во всех его сферах. Кто первым это поймет и реализует, тот и будет, образно говоря, на коне. И главное в этой перестройке не финансовые возможности, а понимание сути происходящих процессов.

Достаточно интересным с исторической точки зрения был доклад "Причины неудач Советского Союза и США в Афганистане: сравнительный анализ". Его сделал Карл Скотт - коммодор авиации Великобритании, участник боевых действий в Афганистане и бывший военный атташе Великобритании в России (2011-2016 гг). С ним дискутировал Олег Кустов, контр-адмирал в отставке. Впрочем, особой дискуссии не было. Оба весьма компетентных специалиста прямо связали военные неудачи с игнорированием истории Афганистана, религиозных настроений и его современных реалий. Особенно это касается Великобритании, которая в Афганистане трижды наступила на одни и те же грабли. К тому же, если США имели какую-то мотивацию на военное вторжение в эту страну, то остальные участники, так называемой международной коалиции - нет. В итоге боеспособная коалиция так и не сложилась. Военные контингенты различных стран в основном сидят на своих хорошо защищенных базах, неся при этом относительно высокие потери. Армия США, как сообщил докладчик, потеряла не менее 2400 человек убитыми, другие страны - 1100 или даже больше. Это почти за двадцать лет как бы войны с талибаном, который создали, стоит напомнить, Соединенные Штаты для вооруженной борьбы с ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане в 1980-е годы. Кстати, США потратили на эту войну уже более триллиона долларов.

Напомним, что наша армия в 1979 году ввязалась в гражданскую, по сути, войну в этой стране, активно участвовала в боевых действиях и потеряла убитыми за десять лет около 15000 солдат и офицеров.

Интересно, что как советское командование нашей 40-й Армией, так и командование нынешней международной коалицией, постоянно замалчивает свои неудачи, выпячивая даже незначительные успехи. Но правду не скроешь.

Карл Скотт напомнил слова президента США Джорджа Уокера Буша, который и инициировал вторжение в Афганистан. Вот что говорил Буш-младший на излете своей политической карьеры: "История военного конфликта в Афганистане - это история первоначального успеха, за которым последовали долгие годы неудач и окончательный крах". То есть, уход американских войск и их сателлитов из Афганистана неизбежен. И вряд ли он будет славным.

Карл Скотт не постыдился напомнить известный, но давно замалчиваемый факт о том, что США в рамках специально разработанной операции "Циклон" по поддержке сил, противодействовавших советским войскам, стали ежегодно выделять на эти цели первоначально 695 тысяч долларов в год. А к 1987 году эта сумма достигла уже 630 миллионов долларов в год. В добавок американцы снабжали своих подопечных борцов с советской агрессией самыми современными образцами вооружения. Достаточно вспомнить сотни, если не тысячи комплектов переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", переданных моджахедам, как их именовали на Западе, а точнее бандитам-душманам, как их называли советские солдаты.

Интересно, как бы сложилось противостояние талибов с теми же американцами, если бы Россия решила оказать им столь же внушительную материально-техническую и финансовую поддержку? Об этом Скотт тактично умолчал.

Впрочем, те, кто сейчас борется с американским вторжением в Афганистане, не страдают от недостатка средств. Негласно, но активно им оказывают различную помощь Пакистан и Саудовская Аравия - как бы военно-политические союзники США. Об этом на Западе стараются открыто не говорить.

Карл Скотт считает, что уход международной военной коалиции из Афганистана неизбежен. Во многом потому, что военно-политическое руководство стран, в ней участвующих, так и не поняли смысла этого участия. Докладчик очень уместно привел слова Карла фон Клаузевица: "Первый, самый великий, самый решительный акт суждения, который выпадает на долю государственного деятеля и полководца, заключается в том, что он должен правильно опознать… предпринимаемую войну". И еще одна цитата: "Война - это область неопределенности… Война - это область случая… Необходимы два качества: во-первых, интеллект, который даже в самый темный час позволит сохранить некоторые проблески внутреннего света, ведущего к истине; во-вторых, смелость следовать за этим слабым светом, куда бы он ни вел".

И тут, наверное, имеет смысл сделать отступление. В отечественном и зарубежном общественном мнении укоренилась точка зрения, что война в Афгане была для Советского Союза заведомо проигрышной, и наш контингент нес там совершенно неоправданные потери. А ведь, изучай наши военные и политические лидеры труды Клаузевица, кстати, служившего в русской армии с 1812 по 1814 год и воевавшего с Наполеоном, многое сложилось бы иначе.

В Москве так и не смогли "правильно опознать предпринимаемую войну". А была она изначально партизанской. К тому времени в Советской армии были отлично подготовленные военные бригады кадровых партизан - части спецназначения ГРУ ГШ. Увы, похоже и Начальник Генштаба не знал ни об уровне их подготовки, ни о том, какие задачи они могут решать на практике.

"За речкой" воевали всего две бригады - 15-я и 22-я. Первоначально им поручали выполнять совершенно несвойственные задачи. В частности, нести комендантскую службу и даже охранять трубопроводы. Сами разведчики-спецназовцы набрались опыта и осознали свою истинную силу уже на завершающем этапе войны. Они стали активно устанавливать контакт с противодействующими им бандами, выходили на лидеров военного сопротивления. В результате, в тех районах, которые находились в зоне ответственности сецназа, практически прекратилось кровопролитие. Появились договорные районы. Насколько все это было морально-аморально - вопрос другой. Главное - потери спецназа оказались несопоставимы с потерями 40-й Армии - сотни против тысяч и тысяч. Так же, как и боевые результаты. Только за год одна 15-я бригада, под командованием полковника Юрия Старова, уничтожила и взяла в плен около 9000 боевиков-душманов, перехватила 332 каравана с оружием и боеприпасами. При этом не был убит ни один мирный житель. Не велось стрельбы по площадям. Действия были точечными и хорошо подготовленными.

Мне приходилось слышать точку зрения спецназовцев, прошедших Афган, в том числе высокопоставленных офицеров ГРУ. Если бы в Афганистан ввели еще несколько бригад спецназначения и дали бы им полный карт-бланш на котрпартизанские действия и умиротворение таким образом, как они могли это делать, боевые действия против Советских войск прекратились бы почти полностью.

Мне трудно согласиться с репликой контр-адмирала в отставке Олега Кустова, о том, что у советских солдат в Афганистане не было ни боевого духа не желания драться. Во всяком случае, к спецназу ГРУ это никак не относится. У него был и дух, и желание, а главное - умение воевать.

Но как оказалось, у военно-политического руководства СССР не было качеств, о которых говорил Карл фон Клаузевиц: ни интеллекта, "который даже в самый темный час позволит сохранить некоторые проблески внутреннего света, ведущего к истине", ни "смелости следовать за этим слабым светом, куда бы он ни вел". А с приходом к власти Горбачева наша афганская эпопея покатилась к краху. К такому же, к которому сейчас катится международная военная экспедиция в этой стране.

Интересны были и другие доклады, прозвучавшие на "Огарковских чтениях". Надеюсь, военно-технический сайт bmpd их скоро обработает и разместит в открытом доступе.

Стоит сказать, что существует специальная премия имени Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова, которую учредил Центр анализа стратегий и технологий. Первым ее лауреатом в 2018 году стал глава правительства Тульской области Юрий Андрианов. В 2019 году - генконструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков. В этом году были вручены сразу две премии. Гендиректору АО "Рособоронэкспорт" Александру Михееву и финансисту Наталии Юдиной, занимающейся вопросами кредитования предприятий ОПК и ряда оборонно-технических программ.