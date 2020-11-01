Американские силовики готовятся к массовым протестам на выборах президента США

Сотрудники силовых ведомств США, включая Иммиграционную и таможенную полицию (Immigration and Customs Enforcement - ICE), получили приказ быть в повышенной готовности для "защиты федеральной собственности" в Вашингтоне в день выборов президента США и последующего подсчета голосов избирателей.

Как стало известно NBC News, такое распоряжение силовикам поступило из Министерства внутренней безопасности США. Там опасаются массовых протестных акций в канун президентских выборов 3 ноября, которые могут перерасти в беспорядки и погромы в американской столице.

Сообщается, что минувшим летом спецназ ICE уже задействовался по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа для обуздания протестов с участием сторонников движения "Черные жизни важны" в Портленде и других города . При этом сотрудники данного ведомства неоднократно проявляли жестокость в противостоянии с гражданскими активистами, в результате чего власти ряда штатов пригрозили агентам ICE уголовным преследованием за превышение полномочий.