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Рубрика: Экономика

Синергия рвется наружу

Костин: В отличие от "Сбера" ВТБ не хочет становиться "Яндексом"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Банк ВТБ не хочет быть "Яндексом" и будет строить свою экосистему на принципах партнерства, заявил глава банка Андрей Костин на форуме "Россия зовет!".

"Меня спрашивали: чем вы как партнер для "Яндекса" отличаетесь от "Сбера"? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть "Яндексом". Действительно, наверно, суть в разнице наших подходов", - сказал Костин. Он заметил, что доля ВТБ в капитале "Яндекса" невелика, и банк не пытается оказывать влияние на политику этой организации.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В июне ВТБ стал владельцем небольшого пакета "Яндекса" (1,4% капитала и 0,7% голосов). Ранее "Яндекс" несколько лет развивал совместные проекты с главным конкурентом ВТБ - Сбербанком, но этим летом стороны разделил активы. Затем "Яндекс" планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group, владеющий Тинькофф Банком, но сторонам не удалось договориться.

Не только банки, но и другие компании, например телеком-операторы, пытаются строить экосистемы. Они начинают внедрять дополнительные сервисы вокруг основного бизнеса: доставку еды, такси, каршеринг, стриминговые платформы и прочее, создавая синергию между ними, в том числе за счет владения огромным массивом данных.

Крупнейшую экосистему целенаправленно строит Сбербанк. Его группа даже сменила название на "Сбер", чтобы подчеркнуть универсальный спектр услуг, которые она оказывает.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ Компании Информационные технологии Яндекс Компании Финансы Сбербанк

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