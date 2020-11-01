Банк ВТБ не хочет быть "Яндексом" и будет строить свою экосистему на принципах партнерства, заявил глава банка Андрей Костин на форуме "Россия зовет!".

"Меня спрашивали: чем вы как партнер для "Яндекса" отличаетесь от "Сбера"? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть "Яндексом". Действительно, наверно, суть в разнице наших подходов", - сказал Костин. Он заметил, что доля ВТБ в капитале "Яндекса" невелика, и банк не пытается оказывать влияние на политику этой организации.

В июне ВТБ стал владельцем небольшого пакета "Яндекса" (1,4% капитала и 0,7% голосов). Ранее "Яндекс" несколько лет развивал совместные проекты с главным конкурентом ВТБ - Сбербанком, но этим летом стороны разделил активы. Затем "Яндекс" планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group, владеющий Тинькофф Банком, но сторонам не удалось договориться.

Не только банки, но и другие компании, например телеком-операторы, пытаются строить экосистемы. Они начинают внедрять дополнительные сервисы вокруг основного бизнеса: доставку еды, такси, каршеринг, стриминговые платформы и прочее, создавая синергию между ними, в том числе за счет владения огромным массивом данных.

Крупнейшую экосистему целенаправленно строит Сбербанк. Его группа даже сменила название на "Сбер", чтобы подчеркнуть универсальный спектр услуг, которые она оказывает.