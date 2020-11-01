"Как радовать себя? Когда? Колумнист, ты что с ума сошел? У нас - пандемия, у нас - трудные времена!" - так и кажется, что слышу я подобные крики.

Спокойно! С ума я точно не сошел, а с остальным давайте-ка разберемся.

Вот ведь странная история. Если у человека болит нога или - не приведи Господи - желудок или сердце, - он понимает: вот проблема, которой надо заниматься. Если человек порезал палец - пустяк! - он знает: палец надо продезинфицировать и помазать мазью, чтобы быстрей зажил.

Но если у того же самого индивидуума, который только что занимался проблемами желудка и мазал палец чудодейственной мазью, возникают психологические проблемы или душевные неурядицы, - человек уверен, что все пройдет само. Мы почему-то не хотим осознавать, что душевные раны - это тоже травмы, и они нуждаются - как минимум - во внимательном к себе отношении, а - как максимум - в лечении.

Да, сейчас тяжелые времена. Мы живем непривычно. Так, как не жили никогда. Отдаем ли мы себя отчет в том, что для человека нет ничего сложнее, чем менять свои привычки? А тут привычки вынужден менять весь мир.

Разве нам трудно надевать маски, скажем, в театре? Непривычно. Я стал читать лекции и консультировать в онлайне. Черт возьми, это удобнее, чем офлайн. На прошлой неделе я открыл онлайн-лабораторию "Психофилософия как призвание". Это не первая подобная лаборатория, и я всегда понимал, что в определенный день в определенное время я непременно должен быть в Москве. А тут - езди куда хочешь! Все материалы - в компьютере, вся лаборатория - там же. Но нервно как-то. Почему? С непривычки.

Отдаем ли мы себе отчет в том, что для человека нет ничего сложнее, чем менять свои привычки?

Увы, мы не отдаем себе отчета в том, что человек - это его привычки. Поменяй привычки - поменяешь жизнь. Когда ко мне на консультацию приходят одинокие дамы, как правило, это женщины, которые предпочитают в одежде серые и черные цвета. Мечтая о любви, они делают все, чтобы выглядеть незаметно. Поменяв по моему совету привычку одеваться неброско на привычку одеваться ярко, они нередко меняют жизнь. Трудно ли им это дается? Да. Но меняют жизнь.

А тут мы все вынуждены отказаться от многих привычек и приобрести новые не по собственному желанию, а по воле обстоятельств. Легко ли?

И еще - страх постоянный. Раньше у многих людей была привычка: не обращать внимания на легкий недуг. Ну, поднялась немного температура, ну, ломит ... Каждый из нас знает массу народных средств бороться с легким недомоганием. Теперь так нельзя. Теперь это все может являться признаком тяжелой болезни. Немедленно надо идти к врачу, сдавать тесты.

Все это не может не привести к разного рода стрессам, у кого - сильней, у кого слабей. Что же делать - нелегкие времена!

И вот тут я скажу, что делать. Понимать, что психика - это то, чем следует заниматься. Что такое психика? Психофилософия, которой я занимаюсь, исходит из того, что психика - это реакция на внешние раздражители. Реакция эта у всех разная. Но всем имеет смысл контролировать ее.

Потому я уверен, что тяжелое время - это время радовать себя. Приносить себе больше радостей, чем во времена более легкие.

Мы не склонны задавать себе вопрос: "Что меня может порадовать?" Когда на лекциях я задаю этот вопрос слушателям, те, как правило, смущаются: неловко людям думать о радостях.

Ах, какая ошибка! Радость, удовольствие - это то, что каждый человек не просто может, а должен противопоставить любым сложным временам, если хочет сохранить свою психику.

Великий психолог Виктор Франкл - еврей, переживший ужас фашистских концлагерей, - писал о том, что опыт войны как бы перечеркивал "пирамиду потребностей" другого великого психолога Абрахама Маслоу. Маслоу, как известно, считал, что человек должен сначала обеспечить базовые потребности, а уж потом переходить к более возвышенным, духовным. Франкл заметил, что в концлагере человек не мог удовлетворить базовых потребностей, например, в еде или воде. Более того, его могли уничтожить в любую минуту. И тем не менее люди сочиняли стихи, рисовали, даже шепотом пели песни. У них хватало силы воли радовать себя, как возможно в чудовищных условиях.

Когда я прочел об этом в книге Франкла, я подумал: это невероятный пример для всех нас. Стойкость человека - это ведь еще и умение находить радость там, где, казалось бы, она не может поселиться.

Именно в период пандемии стало ясно: как важно, что у нас работают театры, концертные залы, что возобновились спортивные соревнования. Мужик, вечером севший смотреть футбол, лечит свою психику. Женщина, которая, надев маску, пошла в магазин и купила платье, - успокоила себя. Зрители, заполняющие театральные залы, - создают для себя радостное времяпрепровождение. Все это важно всегда, но в тяжелые времена - особенно.

Мы стесняемся радовать себя и близких. Радость мы оставляем на потом. Мол, сделаем все важные дела - и уж тогда...

Чем тяжелее времена, тем больше должен думать о радости своей и своих близких любой человек

"Ошибка!" - снова повторю я. Чем тяжелее времена, тем больше должен думать о радости своей и своих близких любой человек. Радость - это, если угодно, витамин для психики. Без этой подпитки она начинает хиреть и преподносить нам всякие неприятные сюрпризы.

Мы стараемся не забывать о своих обязанностях. И это правильно. Так вот что я вам скажу. Сегодня такое время, когда радовать себя и близких, баловать себя и близких - это тоже наша обязанность, помогающая легче пережить изменение привычек.

Улыбайтесь, господа! Сегодня - время радости!