Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября

Карантин из-за распространения COVID-19 вводится до декабря в Австрии. В силу это решение вступает с 3 ноября.

Как сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц, в рамках этого решения населению страны будет ограничен выход из дома в ночные часы, с 20:00 по 06:00.

На пресс- конференции в Вене Курц сказал: Со вторника и по конец ноября в Австрии вводится второй локдаун".

Новые меры принимаются, чтобы избежать перегруза системы здравоохранения и недостатка коек в больницах для медицинского ухода за больными COVID-19, пояснил канцлер: "Необходимо ввести ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще. Разумеется, можно будет ходить на работу, помогать другим людям или прогуляться. Конкретно это значит, что нельзя ходить в гости, то есть выходить из дома между 20:00 и 06:00, чтобы встречаться с другими людьми. Это нужно, потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных".

Со вторника предприятия общественного питания - рестораны, бары и кафе - закроются для приема гостей и будут работать только на доставку блюд. Выходить на улицу в ночные часы с 20:00 по 06:00 можно будет только в пяти случаях: на неотложную работу, для помощи нуждающимся людям, прогулки, похода за продуктами, в случае угрозы жизни.

Запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением работы государственных органов. Отели не будут принимать туристов. Профессиональные спортивные события будут проводиться без зрителей. Продолжат работу школы и библиотеки. Старшие классы и университеты переводятся на дистанционную работу. Закроются танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры, оперы, кинотеатры. В торговых точках будет ограничено число покупателей. На рабочих местах будет предписано носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Власти Австрии обязались возместить 80% оборота затронутых карантином заведений и учреждений из расчета их дохода за ноябрь 2019 года.

"Мы нацелены на то, чтобы возместить 80% оборота за аналогичный период. Это будет сделано в кратчайшие сроки на основе налоговых данных финансового управления и будет рассчитано автоматически", - сообщил министр финансов страны Гернот Блюмель.

В Австрии в октябре 2020 года ежесуточный прирост инфицированных установил абсолютный антирекорд и превысил 5 тыс. человек. Пиковые показатели марта во время первой волны пандемии держались на уровне 1 тыс. заразившихся в сутки. Общее количество умерших превысило 1 тыс. человек. Для борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране действует масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и в транспорте. В настоящее время в Австрии из 104 925 заразившихся выздоровели 67 226 человек, 1 109 умерли.