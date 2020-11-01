Новости

Протесты против ограничительных мер в Испании переросли в беспорядки 11:21
В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице 11:14
Врачам в борьбе с COVID-19 помогут волонтеры 11:07
Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября 10:35
Мужчина в "средневековой одежде" убил двоих и ранил пять человек в Квебеке 10:14
Ученые обнаружили новое смертельное заболевание 09:58
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные" 08:41
Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19 08:40
Вирусолог попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса 08:38
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек 07:35
В Китае началась седьмая в истории перепись населения 07:24
СМИ: Ракету "Циркон" запустят на тысячу километров 07:19
Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог 07:09
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса 06:52
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины 06:36
В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 05:31
Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября 04:35
Берлинская пивная внесла Меркель в "черный список" из-за карантина 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 10:35
Рубрика: Общество

Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября

Текст: Анна Полтавцева

Карантин из-за распространения COVID-19 вводится до декабря в Австрии. В силу это решение вступает с 3 ноября.

Фото: REUTERS
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии

Как сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц, в рамках этого решения населению страны будет ограничен выход из дома в ночные часы, с 20:00 по 06:00.

На пресс- конференции в Вене Курц сказал: Со вторника и по конец ноября в Австрии вводится второй локдаун".

Новые меры принимаются, чтобы избежать перегруза системы здравоохранения и недостатка коек в больницах для медицинского ухода за больными COVID-19, пояснил канцлер: "Необходимо ввести ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще. Разумеется, можно будет ходить на работу, помогать другим людям или прогуляться. Конкретно это значит, что нельзя ходить в гости, то есть выходить из дома между 20:00 и 06:00, чтобы встречаться с другими людьми. Это нужно, потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных".

Со вторника предприятия общественного питания - рестораны, бары и кафе - закроются для приема гостей и будут работать только на доставку блюд. Выходить на улицу в ночные часы с 20:00 по 06:00 можно будет только в пяти случаях: на неотложную работу, для помощи нуждающимся людям, прогулки, похода за продуктами, в случае угрозы жизни.

Запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением работы государственных органов. Отели не будут принимать туристов. Профессиональные спортивные события будут проводиться без зрителей. Продолжат работу школы и библиотеки. Старшие классы и университеты переводятся на дистанционную работу. Закроются танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры, оперы, кинотеатры. В торговых точках будет ограничено число покупателей. На рабочих местах будет предписано носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Фото: EPA
Как немцы готовятся к новой самоизоляции

Власти Австрии обязались возместить 80% оборота затронутых карантином заведений и учреждений из расчета их дохода за ноябрь 2019 года.

"Мы нацелены на то, чтобы возместить 80% оборота за аналогичный период. Это будет сделано в кратчайшие сроки на основе налоговых данных финансового управления и будет рассчитано автоматически", - сообщил министр финансов страны Гернот Блюмель.

В Австрии в октябре 2020 года ежесуточный прирост инфицированных установил абсолютный антирекорд и превысил 5 тыс. человек. Пиковые показатели марта во время первой волны пандемии держались на уровне 1 тыс. заразившихся в сутки. Общее количество умерших превысило 1 тыс. человек. Для борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране действует масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и в транспорте. В настоящее время в Австрии из 104 925 заразившихся выздоровели 67 226 человек, 1 109 умерли.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные"
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии