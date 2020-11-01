Чехия возглавила антирейтинг стран по смертности от COVID-19

По итогам последней недели Чехия возглавила список стран по смертности от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения. Министерство здравоохранения республики на своем сайте опубликовало в это воскресенье последние данные по ситуации с COVID-19 в стране.

Чешский минздрав сообщает, что по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения республика заняла первое место среди стран мира. Теперь этот показатель для Чехии составляет 11,02. За ней следует Андорра - 7,88, Бельгия - 6,81, Армения - 6,19, Черногория - 6,11 За последние семь дней в Чешской республике от коронавируса скончалось 1174 человека.

По данным телеканала Nova, несмотря на то, что в это воскресенье в стране выявлено 3905 новых случаев, цифры тем не менее продолжают снижаться. Сегодняшние показатели примерно на 600 человек меньше, чем неделю назад - в прошлое воскресенье было 4577 зараженных. Как отметил министр здравоохранения страны Ян Блатны, Чехия "все еще не выигрывает". "Однако мы, вероятно, являемся свидетелями начала снижения численности. Пока что, несмотря на все меры, рост бьет один рекорд за другим", - заявил он.

Одновременно с этим стало известно, что правительство Чехии рассматривает возможность нового продления режима чрезвычайной ситуации. В прошлую пятницу режим ЧС в республике продлили до 20 ноября.

"Нижняя палата продлила режим ЧС до 20 ноября. Эксперты утверждают, что нам этого окажется недостаточно", - приводит ТАСС слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.