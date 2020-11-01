"Чеховчайка", "Онегин-блюз": На какие эксперименты идут частные театры

Легко ли быть независимым театром в современной России? Когда упрекают в увлечении антрепризами и желании по-быстрому заработать на громких именах. Когда пандемия нарушила все планы, а заполненные наполовину зрительные залы не позволяют покрыть даже текущие расходы. Когда хочется свободно творить, пусть иногда даже и на грани фола. Что частные театры готовы предложить зрителю? На какие эксперименты решаются режиссеры? Способны ли независимые театры изменить культурный ландшафт современных городов? На эти и многие другие вопросы в своем новом исследовании отвечает Лаборатория будущего театра ГИТИС.

В России чуть более 500 частных театров, подсчитали в Лаборатории будущего театра ГИТИС. И это очень печально, потому что еще в 2018 году, по данным переписи той же Лаборатории, их было более тысячи. Сегодня же каждый второй независимый театра расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 33 частных театра в Свердловской области, 20 в Новосибирской, а дальше считаем поштучно.

Зато в сезоне 2019/2020 в репертуаре театров было более 4000 спектаклей. Бесспорным рекордсменом тогда стал "Коляда-театр" из Екатеринбурга, поставивший 69 спектаклей. Лишь немного уступил ему калужский детский театр "Солнце в детской улыбке", подаривший своим юным зрителям и их родителям 59 спектаклей. На третьем месте Нижний Новгород и "Театр на Счастливой" с 43 спектаклями.

Больше всего исследователей удивило то, что на эти более чем 4000 спектаклей приходится более 840 различных жанров. Вы почти не встретите классических драм, комедий, балетов, водевилей или моноспектаклей. Зато зрителям предлагают "светлый спектакль о русском человеке, мечте и предназначении", "латентную производственную драму в области буржуазных фантазий", "сюрреалистический спектакль с элементами клоунады и театра кукол", "психологическую инсталляцию парадоксальной истории о современном человеке" или "хулиганское прочтение романа Толстого с элементами треша, хип‐хопа и медитации".

Столь креативное отношение к определению жанра исследователи объясняют желанием привлечь больше зрителей. Согласитесь, спектакль‐греза о доме престарелых волшебников звучит весьма заманчиво. И уж точно вас должны заинтересовать вербатим, сторителлинг, плейбэк, спектакль-экшн, Dinner Theatre или SounDrama. И это не просто набор непонятных слов, а новые театральные синтетические жанры, возникающие на стыке драматического театра, оперы, балеты, экшена, документалистики, стирая границы между разными видами искусства.

Названия спектаклей еще больше поражают своим разнообразием Только вдумайтесь, на 4000 спектакля приходится 3332 названия. А повторяющиеся названия можно буквально пересчитать по пальцам - балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Жизель", спектакли "Дюймовочка", "Снежная королева", "Золушка" и "Морозко", "Ромео и Джульетта" и чеховские "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня"…

Кажется, частные театры устроили негласное соревнование - кто предложит самую оригинальную вариацию классического названия. Попробуете угадать произведение по названию спектакля? "Онегин‐блюз", "И снится чудный сон Татьяне", "Ряженые, или Вечера на хуторе", "Вий #Cтрашный поход", "Чеховчайка", "ЧЕх.art - дА!", "Синема ‐ Чехов, или К барьеру!"…

Угадали? А теперь попробуйте назвать имена авторов произведений, вдохновивших режиссеров на оригинальные постановки. Потому что лишь в каждом втором спектакле театры указали авторов текстов, по которым поставлен тот или иной спектакль. Вряд ли в этом есть какой-то злой умысел, скорее попытка избежать проблем с нарушением авторских прав. Среди тех, кого все-таки указали, самыми популярными авторами стали А. П. Чехов (79 спектаклей̆), Ш. Перро, Х.‐К. Андерсен, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. Коляда, А. Н. Островский, Э. Гофман, У. Шекспир, Ф. М. Достоевский…

Чуть больше повезло режиссерам. Их имена не указали лишь для каждого третьего спектакля.

Пандемия коронавируса застала частные театры врасплох. И в то время, как традиционные театры занялись организацией своих трансляций в интернете, независимые театры стали активно искать новые формы дистанционного взаимодействия актеров и зрителей.

Пожалуй, самые яркие и неожиданные эксперименты можно найти на сайте спонтанной программы "Точка доступа". Да, это, конечно, не театр в его классическом понимании. Но кто знает, к чему приведет этот творческий поиск. "Да и кто сейчас возьмется с уверенностью провести границу между театром и НЕтеатром", - задаются вопросом авторы исследования.

Кстати

Самые популярные произведения, которые независимые театры выбирали для своих постановок:

А. П. Чехов: "Чайка", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", "Три сестры", "Медведь", "Предложение".

Ш. Перро: "Золушка", "Красная Шапочка", "Спящая красавица", "Кот в сапогах".

Х.‐К. Андерсен: "Дюймовочка", "Снежная королева".

А. С. Пушкин: "Евгений Онегин", "Моцарт и Сальери", "Пиковая дама", "Маленькие трагедии", "Барышня‐крестьянка", "Руслан и Людмила", "Сказка о рыбаке и рыбке".

Н. В. Гоголь: "Ревизор", "Женитьба", "Мертвые души", "Игроки", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Записки сумасшедшего".

А. Н. Островский: "Гроза", "Бесприданница", "Женитьба Бальзаминова", "Поздняя любовь", "Свои люди".

Э. Гофман: "Щелкунчик".

У. Шекспир: "Гамлет", "Ромео и джульетта", "Макбет".

Ф. М. Достоевский: "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы".

А. Сент‐Экзюпери: "Маленький принц".

М. А. Булгаков: "Зойкина квартира", "Бег", "Собачье сердце".